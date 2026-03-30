Affärsnära Finanscontroller Till Ssam I Växjö!
Är du en analytisk och affärsnära ekonom? Vi söker nu en finanscontroller till Södra Smålands Avfall & Miljö i Växjö. Du arbetar nära verksamheten med uppföljning, analys och ekonomiskt stöd i en central roll!
I den här rollen får du en central position med stor påverkan på verksamhetens ekonomiska styrning och utveckling. Uppdraget är ett vikariat som löper över cirka 9 månader, med möjlighet till förlängning. Du blir en viktig del av ekonomiavdelningen och arbetar nära verksamheten med fokus på uppföljning, analys och kvalificerat ekonomiskt stöd.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Löpande ekonomisk uppföljning och analys
Budget- och prognosarbete
Rapportering till ledning och verksamhet
Bokslutsarbete
Utveckling och effektivisering av ekonomiska processer
Stöd till chefer i ekonomiska frågor
Du ingår i ett team som nyligen flyttat in i nya, fräscha lokaler centralt i Växjö.
Urval sker löpande, välkommen med din ansökan!
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som har en relevant eftergymnasial utbildning inom ekonomi, gärna civilekonom.
Du har mångårig erfarenhet från en controllerroll eller liknande, exempelvis som redovisningsansvarig eller redovisningschef, och är trygg i att arbeta både operativt och affärsnära.
Vidare ser vi att du:
Har mycket god vana av budget-, prognos- och analysarbete
Har systemvana och mycket goda kunskaper i Excel
Har erfarenhet av ekonomisystem, meriterande vid erfarenhet av Raindance
Kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift
Du trivs i en roll där samarbete är en naturlig del av arbetet och har lätt för att skapa goda relationer. Du kommer att arbeta i ett team om fem kollegor, vilket ställer krav på både samarbetsförmåga och eget ansvar.
Som person är du strukturerad, självgående och har en stark analytisk förmåga.
Sista dag att ansöka är 2026-04-28
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Stinavägen 3 (visa karta
)
352 46 VÄXJÖ Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Kenan Karic vaxjo@studentconsulting.com Jobbnummer
9827123