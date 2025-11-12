Affärskoordinator Offentlig Upphandling till Specsavers
2025-11-12
Är du en erfaren upphandlare och vill vara med på en spännande resa i utvecklandet av B2B-affären och samtidigt ta ansvar för offentlig upphandling? Då kan detta vara rollen för dig!
OM TJÄNSTEN
Vi söker nu en Affärskoordinator Offentlig Upphandling till B2B teamet i Göteborg. I den här rollen får du en blandning av administrativa och kundnära uppgifter - där tyngdpunkten ligger på offentlig upphandling, men där du också får arbeta nära sälj och kunder.
Som Affärskoordinator hos Specsavers blir du en nyckelperson som ser till att upphandlingar hanteras professionellt och proaktivt. Du blir länken mellan Specsavers, offentliga myndigheter, deras partners och butiker. Rollen är bred och varierande - ena dagen förbereder du underlag till en upphandling, nästa dag stöttar du säljarna med avtal, uppdaterar intranätet eller säkerställer att butikerna får rätt information i tid.
Du kommer även få en unik möjlighet att bidra med input och påverka arbetssättet framåt med upphandlingar.
Tjänsten är långsiktig och inleds med en konsultanställning på ett år där du är anställd via oss på Academic Work. På sikt finns det goda möjligheter till förlängning. Det är en heltidstjänst förlagd på vardagar, huvudsakligen 8.30-17.00 med möjlighet till flexibelt arbete. Resor till Stockholm förekommer.
Du erbjuds
• En spännande och utvecklande roll med stor möjlighet att påverka.
• Chansen att utveckla rutiner och arbetssätt
• Ett brett arbete och får vara med på en spännande tillväxtresa.
Dina arbetsuppgifter
Din roll kommer initialt att fokusera på varierande uppgifter så som administration, upphandling och sälj. Med tiden kommer du att växa in i en mer dynamisk roll med fokus på offentlig upphandling och ansvar för alla administrativa delar där du på sikt även kan växa in i en roll som Account Manager med fokus på offentlig upphandling.
• Hantera hela processen vad gäller offentlig upphandling - kravställning, dokumentation, uppföljning och dialog med myndigheter
• Säkerställa att lagar och regler efterlevs samt driva proaktivt arbete för att påverka riktningen på upphandlingar
• Bevaka kommande upphandlingar och arbeta fram konkurrenskraftiga underlag
• Skapa och implementera rutiner för hur upphandlingar ska följas upp och dokumenteras
• Hantera CRM-system för att samla nödvändig information kring avtal och upphandlingar
• Driva egna projekt, t.ex. uppdatering av utbildningsmoduler och förbättring av interna processer
• Säkerställa informationsflödet till butiker via intranätet, inkl. uppdateringar och interna manualer
VI SÖKER DIG SOM
• Har erfarenhet av offentlig upphandling under drygt 3-5 år.
• Är van att arbeta strukturerat och ser till att processer fungerar hela vägen.
• Har förståelse för försäljning och kundrelationer - gärna med tidigare erfarenhet av en sälj- eller serviceinriktad roll.
• Är trygg i att ta ansvar, driva projekt och ligga steget före.
• Goda system- och datakunskaper - du kommer arbeta i bland annat Excel och SuperOffice.
• Har obehindrade kunskaper i både svenska och engelska i tal och skrift.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Förändringsbenägen - du trivs i en miljö där tempot är högt och förändringar kan ske snabbt.
• Hjälpsam - du gillar att stötta både kollegor och kunder.
• Kreativ - du hittar nya vägar framåt.
• Ansvarstagande - du får saker gjorda och tar dig an egna projekt.
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Specsavers etablerade sig i Sverige 2004 genom köp av cirka 50 butiker från kedjorna Blic och Två Blå. Idag finns det över 100 Specsaversbutiker i landet med fler orter på gång att öppna inom kort. När Specsavers kom till Sverige skapade det starka reaktioner i en bransch som inte tidigare haft fokus på pris. Med bland Europas högsta priser på glasögon fanns det emellertid ett behov av billigare produkter och Specsavers välkomnades av kunderna.
Före Specsavers etablering var Sverige också det land i Europa där kunderna bytte glasögon mest sällan. Med Specsavers glasögonrevolution har den trenden brutits och våra kunder byter glasögon i snitt efter 1,3 år medan branschsnittet ligger på cirka 3 år.
Genom att erbjuda bra priser, god service och hög professionell kunskap på våra optiker ger Specsavers sina kunder värde för pengarna.
