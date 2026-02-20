Affärsjurist till Inköpssektionen
2026-02-20
Inköpssektionen, Administrativa avdelningen, Förvaltningsavdelningen
Inköpssektionen är en del av Enheten Ekonomi och affärer som hanterar Regeringskansliets ekonomiadministration, upphandlingar, inköp och ekonomisk redovisning. Hos oss arbetar du i händelsernas centrum, där inköp och affärsmässighet bidrar till att skapa förutsättningar för Sveriges morgondag. Du blir en del av en kompetent och engagerad sektion med cirka 15 medarbetare bestående av strategiska inköpare, affärsjurister och operativa inköpare. Tillsammans arbetar vi nära verksamheten och i komplexa sammanhang där kvalitet, rättssäkerhet och långsiktighet står i fokus.
Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Vi söker en kvalificerad affärsjurist som vill ansvara för lösningsorienterat stöd och rådgivning inom juridiska frågor kopplade till anskaffning av varor och tjänster. Fokus ligger på upphandlingar enligt lagen om offentlig upphandling (LOU), men även enligt lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS). Sektionen arbetar kategoristyrt inom kategorierna IT och telekommunikation, intern service inklusive fastighetsrelaterade varor och tjänster, personal och kompetens, kommunikation och olika typer av utrednings- och andra tjänster till departementen. Du kommer att arbeta nära verksamheten och vara ett viktigt stöd i både strategiska och operativa upphandlingsfrågor. Rollen innebär också arbete med avtalsrätt, inklusive förhandlingar, granskning, formulering och tolkning av avtal.
Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
• Juridisk rådgivning inom anskaffningar enligt LOU och LUFS
• Deltagande i upphandlingsteam med juridisk sakkunskap
• Kvalitetssäkring av upphandlingsunderlag och avtal
• Rådgivning i komplexa juridiska frågor med fokus på praktiska lösningar
• Granskning, förhandling och framtagande av avtal
• Juridiskt stöd vid avtalstillämpning och eventuella tvister
• Processföring vid överprövningsmål
• Omvärldsbevakning av lagstiftning och rättspraxis
• Genomförande av rättsutredningar, upphandlingar och utbildningar vid behov
• Medverkan i utveckling av arbetssätt för effektiva inköp i organisationen
Läs mer om vår verksamhet på www.regeringen.se.
Vi söker dig som har akademisk examen i juridik (jur kand/juristexamen 180 hp/270 hp). Vidare är du en kunnig jurist med minst två års erfarenhet av arbete med anskaffningar enligt LOU. Du har även goda kunskaper om upphandlingsregelverket och erfarenhet av ett konsultativt arbete och förhållningssätt. Har du dessutom erfarenhet av arbete på advokatbyrå eller erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom offentlig sektor, notarietjänstgöring eller arbete på domstol, erfarenhet av upphandlingar enligt LUFS och säkerhetsskyddade upphandlingar samt erfarenhet av arbete med avtalsrätt och av att driva egna upphandlingar, anser vi det meriterande.
Dina egenskaper
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling, resultat. Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras. Utöver detta ser vi att du är initiativtagande och självständig och har en god förmåga att omsätta juridik till praktisk tillämpning och ge konkreta råd. Övrig information
Tjänsten avser en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning.
Tillträde enligt överenskommelse.
Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.
Läs mer om våra förmåner här: Vi erbjuder dig - Regeringen.se
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta Markus Zander som är sektionschef, på 08-405 37 72. Du är också välkommen att kontakta HR-handläggare Carl Garellick på 08-405 44 49. Fackliga kontaktpersoner är Johan Strokirk för Saco och Jan Wahlström för ST. Du når dem via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 15 mars 2026.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Förvaltningsavdelningen ansvarar för myndighetsövergripande frågor som förändrings- och förnyelsearbete, ekonomi, arbetsgivarfrågor, kompetensförsörjning, kommunikation, säkerhet, it, bibliotek, arkiv och registratur samt för den gemensamma servicen i Regeringskansliet. Ersättning
