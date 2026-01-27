Affärsinriktad säljare, är det du?
2026-01-27
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
, Uddevalla
, Göteborg
Utec växer, satsar och söker nu ytterligare:
Affärsinriktade säljare, är det du?
Utec erbjuder effektiva tekniklösningar för företag, butiker och organisationer från skrivare och kassasystem till mötesrum och service. Vi finns nära till hands med lokala kontor i Uddevalla och Skövde.
Utec grundades 1994 och har utvecklats till en helhetsleverantör inom kontorsteknik och betallösningar. Bolaget är märkesoberoende och har idag en stark position samt en skarp vision om expandering i Västsverige. Vi jobbar med de ledande leverantörerna inom print, mötesteknik och kassasystem.
Vill du eller är du säljare idag?
Vi söker säljare till vårt kontor i Skövde för främst försäljning av dokumentlösningar till företag. Du kanske har några år bakom dig som säljare. Du har kapacitet att utföra ett energiskt och systematiskt försäljningsarbete, förmåga att arbeta självständigt samt har ett trevligt uppträdande. Utbildning i bransch- och produktkännedom får du inom företaget.
Du är en tävlingsmänniska med stark egen drivkraft samtidigt som du har ett ödmjukt förhållningssätt mot kundernas behov. Oavsett är du skicklig på att se detaljerna som utgör helhetsperspektivet, likaså duktig på att förstå dina kunder. Som person är du nytänkande och självgående. Framförallt är du en duktig säljare och serviceminded ut i fingerspetsarna!
Vi erbjuder:
Vill du utvecklas med spännande produkter i ett framåt företag så är Utec något för dig. Goda arbetsinsatser premieras med personlig utveckling och bra förtjänstmöjligheter. Om du har viljan att lyckas och arbeta seriöst ska vi se till att du får chansen till en professionell och personlig utveckling i ett starkt och framgångsrikt team. Målgruppen är företag i Västsverige.
Väx med oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26
E-post: jobba@utecab.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare Uddevalla Teknikcenter AB
(org.nr 556562-0621), http://www.utecab.se
Skövde Norra Aspelundsvägen 1
541 34 SKÖVDE

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Utec AB

Jobbnummer
9707162