Affärsinriktad projektledare i Finspång
Centric Professionals AB / Datajobb / Finspång Visa alla datajobb i Finspång
2025-08-26
, Norrköping
, Linköping
, Vingåker
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Centric Professionals AB i Finspång
, Norrköping
, Linköping
, Motala
, Mjölby
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en roll där du kombinerar ekonomi, avtal och projektledning? Vår kund söker nu en kommersiell projektledare till sin verksamhet i Finspång. Här får du en nyckelposition i energiprojekt och ansvarar för den kommersiella delen för att säkerställa framgångsrika resultat.
Som konsult på Centric får du en trygg anställning och samlar på dig värdefull arbetslivserfarenhet på uppdrag hos våra kunder. Din konsultchef stöttar dig i din utveckling där du hela tiden fyller på med nya erfarenheter och kunskaper. En utmärkt möjlighet att göra karriär.Publiceringsdatum2025-08-26Dina arbetsuppgifter
Som kommersiell projektledare blir du en central kontaktperson gentemot både kunder, partners och interna intressenter. I nära samarbete med den tekniska projektledaren ansvarar du för att genomföra risk- och möjlighetsanalyser samt hantera krav som uppstår under projektets gång. Du ser till att de kommersiella kontraktskraven uppfylls, vilket kan innebära allt från att hantera villkor, kassaflöden och garantier till försäkringar och budgetuppföljning. En viktig del av rollen är också att följa upp och rapportera projektens ekonomiska resultat, så att både lönsamhet och kvalitet säkerställs.
Din profil och kvalifikationer
Vi ser gärna att du har:
• Kandidatexamen eller master i företagsekonomi, eller motsvarande erfarenhet
• Minst 3 års erfarenhet inom kommersiell projektledning, projektfinansiering, upphandling eller liknande
• God samarbetsförmåga och vana vid att hantera hög arbetsbelastning
• Förmåga att prioritera, ta ansvar och leverera i tid med rätt kvalitet
• Mycket goda kunskaper i engelska, både tal och skrift
Meriterande:
• Erfarenhet av industri- eller infrastrukturprojekt
• Kunskaper i SAP
• Ytterligare språkkunskaper utöver engelska
Som person ser vi gärna att du är drivande och ambitiös med en förmåga att snabbt sätta dig in i komplexa frågor. Du trivs i en miljö där du får ta ansvar och fatta beslut, samtidigt som du värdesätter samarbete och är lyhörd för andras perspektiv. För att lyckas i rollen behöver du vara strukturerad, noggrann när det krävs och ha en god känsla för att prioritera rätt saker i rätt tid.
Övrig info:
Detta är en heltidstjänst med start enligt överenskommelse. Anställningen är tidsbegränsad och du har möjlighet att arbeta hemifrån, men rollen kräver närvaro på kontoret i Finspång minst tre dagar i veckan.
Vad vi erbjuder
På Centric får du de verktyg du behöver för att nå dina mål. Vi erbjuder alla våra konsulter kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Vi sätter stort värde på att våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas. Därför erbjuder vi dig möjligheten att lägga upp en individuell utbildningsplan, där vi bekostar såväl studiematerial som själva certifieringarna. Under din utveckling kommer vi matcha din kompetens mot rätt uppdrag i takt med att du avancerar. Vi genomför regelbundet spännande och roliga aktiviteter där du som konsult får möjlighet att träffa och umgås med dina kollegor under trevliga och avslappnande former.
Mer om oss
Centric är ett IT-företag med 370 anställda, och med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping. Vi specialiserar oss på uthyrning av generalister och förmedling av specialister samt erbjuder outsourcing och systemlösningar inom retail. Vi är medlem i Almega Kompetensföretagen och följer deras kollektivavtal med Unionen.
Era Zylfijaj
• 46 734 159 352Era.Zylfijaj@centric.eu Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "188512271". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Centric Professionals AB
(org.nr 556718-3693), https://careers.centric.eu/ Arbetsplats
Centric Kontakt
CENTRIC Sweden Era.Zylfijaj@centric.eu +46 734 159 352 Jobbnummer
9475775