Affärsinriktad Byggservicechef sökes till Kustbygg Group AB
Telin Rekrytering & Konsult AB / Byggjobb / Oskarshamn Visa alla byggjobb i Oskarshamn
2025-12-22
, Mönsterås
, Högsby
, Hultsfred
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Telin Rekrytering & Konsult AB i Oskarshamn
, Kalmar
, Växjö
, Jönköping
, Norrköping
eller i hela Sverige
Är du en driven ledare med dokumenterad erfarenhet av att styra byggproduktion och coacha team mot uppsatta mål? Vi söker en Byggservicechef som vill ta ett helhetsgrepp över vår serviceavdelning, optimera processer och säkerställa lönsamma, hållbara projektleveranser.
Om rollen
Som Byggservicechef på Kustbygg Group AB får du en nyckelroll i ett bolag i tillväxt. Du kommer att ansvara för hela affären inom byggservice - från kundrelationer och kalkylering till genomförande och överlämnande. Din uppgift blir att leda och planera det dagliga arbetet, säkerställa att projekten drivs framåt inom uppsatta ramar för tid, kvalitet och budget.
Dina huvudansvarsområden:
• Övergripande projektansvar: Leda och driva ett eller flera byggserviceprojekt från start till mål med fokus på hög kundnöjdhet och lönsamhet.
• Personalansvar och ledarskap: Coacha och motivera arbetsledare och teamet på plats, samt säkerställa en god och säker arbetsmiljö.
• Ekonomi och resultat: Ansvara för projektbudgetar, uppföljning och att projekten levereras med god lönsamhet.
• Kvalitet och Miljö: Säkerställa efterlevnad av lagar, regler och Kustbyggs interna rutiner gällande kvalitet, miljö och säkerhet.
Du rapporterar direkt till VD och arbetar nära övriga i ledningsgruppen. Publiceringsdatum2025-12-22Profil
Vi söker dig med dokumenterad erfarenhet av att framgångsrikt leda och styra byggproduktion. Du är en naturlig ledare som trivs med att fatta beslut och driva processer framåt.
Kvalifikationer och erfarenhet:
• Relevant eftergymnasial utbildning inom bygg/anläggning (meriterande med högskoleexamen).
• Flerårig erfarenhet som Platschef, Byggservicechef eller liknande roll, gärna från större eller komplexa projekt.
• Hög teknisk kompetens och utmärkt planeringsförmåga.
• Goda kunskaper i relevanta IT-system och van vid att arbeta administrativt.
• B-körkort är ett krav.
• Mycket god kommunikationsförmåga i svenska, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du:
• Har erfarenhet av försäkringsprojektutbildning
• Utbildning inom projekt, ledarskap eller ekonomiDina personliga egenskaper
Vi värdesätter att du är affärsmässig, ansvarstagande och har ett stort eget driv. Du är lösningsorienterad och vad vid att hitta lösningar på de utmaningar vi ställs inför. Du har förmågan att se helheten men också detaljerna, är kommunikativ och bidrar aktivt till en positiv arbetsmiljö. Du är en lagspelare som ser möjligheter i utmaningar och är flexibel i en föränderlig bransch.
Om Kustbygg AB
Vi på Kustbygg Group AB renoverar och bygger bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler och offentliga byggnader.
Vi erbjuder ett professionellt utfört uppdrag för alla typer av projekt och strävar efter att vara det självklara valet av Byggservicefirma i Kalmar län. Med hjälp av våra andra avdelningar golv och måleri erbjuder vi våra kunder en komplett lösning och vi utför alltid våra tjänster med noggrannhet och känsla för detaljer.
Vårt team besitter kunskaper inom alla byggområden och våra medarbetare är ansvarsfulla och levererar lösningar till högsta kvalitet på alla projekt. Vi ställer höga krav på vår personal för att kunna förmedla välutbildade och erfarna personer till dig som kund för att du ska känna dig trygg med ditt val av Kustbygg som entreprenör.
Inget uppdrag är för stort eller för litet, vår flexibilitet gör oss till en pålitlig leverantör av allt inom bygg, måleri och golv.
Läs mer här: https://kustbygg.se/ Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar Kustbygg Group AB med Telin Rekrytering & Konsult och du söker tjänsten via www.telinrekrytering.se
Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Vi tar ej emot ansökningar via e-post på grund av den nya lagstiftningen GDPR. För att din ansökan skall vara giltig, vänligen registrera dig och ansök via vår hemsida.
Har du frågor eller vill veta mer är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Richard Herbertsson på telefon 072-33 77 455 eller e-post richard@telinrekrytering.se
Funderar du på att flytta till Kalmar län kan det vara bra att känna till att det finns extra stöd och vägledning att få. På flyttahit.nu kan du bland annat läsa mer om regionen, våra kommuner, se lediga bostäder och få en kontaktperson. Flyttahit.nu är ett samarbete mellan Kalmar läns kommuner och Region Kalmar län. Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Telin Rekrytering & Konsult AB
(org.nr 559405-4529), https://telinrekrytering.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
VD
Richard Herbertsson richard@telinrekrytering.se 072-3377455 Jobbnummer
9661741