Affärsingenjör Fjärrvärme
Falkenberg Energi AB / Organisationsutvecklarjobb / Falkenberg Visa alla organisationsutvecklarjobb i Falkenberg
2026-02-04
, Varberg
, Halmstad
, Laholm
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Falkenberg Energi AB i Falkenberg
Vill du arbeta med framtidens energilösningar i en viktig och samhällsnyttig roll på ett av Sveriges mest miljösmarta energibolag? Vi söker dig som vill kombinera teknik, affär och långsiktiga kundrelationer inom fjärrvärme. Hos oss får du ett utvecklande arbete med stort ansvar, god introduktion och stöd från kollegor - på en trygg och familjär arbetsplats.
Din framtida arbetsgivare
Falkenberg Energi AB är ett kommunägt bolag. Hos oss får alla kunder möjlighet att bli mer hållbara. Vi arbetar ofta tillsammans, delar kunskap och tänker hållbarhet på både kort och lång sikt.
Vi erbjuder 100 % fossilfri fjärrvärme, är pionjärer med el märkt Bra Miljöval, nyttjar smart teknik i elnätet och brinner för våra kunders solenergi. Bolaget är förnybart till 100 % och vi har redan klarat Parisavtalets mål om att vara klimatneutrala till år 2050. Samtidigt fortsätter vi att utvecklas och förbättras - både tekniskt och organisatoriskt.
Vi är cirka 53 anställda, omsätter ca 440 Mkr och har god lönsamhet.
Vad erbjuder rollen?
Som affärsingenjör/teknisk säljare inom fjärrvärme får du en central roll i att utveckla våra affärer och kundrelationer. Du arbetar nära kunder och kollegor i andra delar av organisationen och är delaktig hela vägen - från behovsanalys och tekniska underlag till avtal och genomförande.
I rollen bidrar du direkt till ett hållbart och tryggt energisystem för Falkenbergs invånare och näringsliv. Rollen passar dig som vill arbeta lösningsorienterat och skapa värde för både kund, verksamhet och klimat.
Exempel på ansvarsområden:
Utveckla affärer och långsiktiga kundrelationer inom fjärrvärme
Teknisk rådgivning till nya och befintliga kunder
Ta fram offerter, kalkyler och beslutsunderlag
Dialog med kunder kring anslutning, effektbehov och energilösningar
Samarbete med drift, projektledning och entreprenörer
Medverkan i utvecklingsprojekt kopplade till framtidens fjärrvärme
Vem är du?
Vi söker dig som har teknisk bakgrund och ett intresse för affärer och kunddialog. Du är analytisk, strukturerad och kommunikativ, och trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Du har lätt för att skapa förtroende och kan förklara tekniska lösningar på ett tydligt och pedagogiskt sätt.
Du behöver inte uppfylla alla delar i kravprofilen - vi värdesätter även motivation, nyfikenhet och vilja att utvecklas.
Vi ser gärna att du har:
Eftergymnasial utbildning inom teknik, energi eller ekonomi, eller motsvarande erfarenhet
Erfarenhet av teknisk försäljning, energibranschen eller fjärrvärme (meriterande)
God förståelse för affärer, kalkyler och kundnytta
B-körkort (krav)
Är detta din perfekta match?
Vi erbjuder dig ett utvecklande och meningsfullt arbete på ett tryggt kommunägt företag med långsiktigt fokus. Hos oss får du möjlighet att påverka, utvecklas i din yrkesroll och bidra till ett mer hållbart samhälle - i en arbetsmiljö som präglas av samarbete, respekt och familjär anda.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter och ser mångfald som en styrka i vår verksamhet.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på Falkenberg Energi med placering i Falkenberg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: anders.sjokvist@falkenberg.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Falkenberg Energi AB
(org.nr 556526-9627), https://www.falkenberg-energi.se/
Bacchus Väg 1 (visa karta
)
311 77 FALKENBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Falkenberg Jobbnummer
9724074