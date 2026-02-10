Affärsförvaltare egendomsbevakning Stockholm
För vår kunds räkning söker vi just nu en konsult inom affärsförvaltning till en offentlig verksamhet. Uppdraget är på heltid och förväntas starta 2026-05-04 och pågå till och med 2027-01-08, med möjlighet till förlängning om ytterligare 6 månader.
Om uppdraget I rollen som affärsförvaltare inom egendomsbevaknings och skadeanalystjänster kommer du att arbeta inom en trafikavdelning med ansvar för trafikförsörjning och förvaltning av kollektivtrafikens infrastruktur. Uppdraget innebär ett övergripande ansvar för förvaltning och uppföljning av två centrala avtal som är avgörande för arbetet med att förebygga skadegörelse, klotter och intrång i anläggningar.
Du ansvarar för att säkerställa att leveransen från leverantörer sker enligt avtalade krav avseende ekonomi, kvalitet och nyckeltal. Rollen innebär ett nära samarbete med både interna funktioner och externa leverantörer. Du bistår affärsområdeschef i samordning, förhandlingar och framtagande av beslutsunderlag samt bidrar till utveckling och förbättring av affären.
Exempel på arbetsuppgifter * Uppföljning av avtal avseende ekonomi, kvalitet och nyckeltal * Förvaltning och utveckling av affärer i nära dialog med leverantörer * Budget och prognosansvar samt analys och rapportering av avvikelser * Hantering av beställningar och fakturor * Samverkan med flera interna avdelningar * Framtagande och fattande av delegations och verkställighetsbeslut * Deltagande i och vid behov ledning av upphandlingsprojekt inom skydd och bevakning * Omvärldsbevakning av projekt och förändringar som påverkar avtalsområdet
Övrigt: Start: 2026-05-04 Slut: 2027-01-08 Omfattning: 100% Placering: Stockholm, möjlighet till visst distansarbete. Bakgrundskontroll: Säkerhetsprövning är en del av processen. Anställningsform: Anställd hos Devotum då kunden inte godkänner underleverantörer i denna process.
Om dig Vi söker dig som uppfyller nedan obligatoriska krav:
Minst 3 års erfarenhet av att följa upp avtal, inklusive ekonomi, nyckeltal och kvalitet.
Minst 2 års erfarenhet av att hålla prognoser, budget och rapportera avvikelser inom avtalsområden med flerårig drift.
Minst 1 års dokumenterad erfarenhet av att samverka med flera avdelningar, leverantörer eller myndigheter i syfte att säkerställa leverans, utveckla avtal eller genomföra projekt.
Erfarenhet av att leda eller delta i upphandlingsprojekt, inklusive framtagande av kravspecifikation, utvärdering och kontraktsskrivning. Minst 1 års erfarenhet eller från 1 tidigare uppdrag.
Det är meriterande om du även uppfyller följande krav:
Erfarenhet från bevakningsbranschen eller annan säkerhetsbakgrund.
Erfarenhet av att ta fram beslutsunderlag och delta i förhandlingar inklusive analys, rapportering eller presentationer för ledning eller leverantörer
Erfarenhet från arbete i offentlig verksamhet.
Önskade personliga egenskaper:
Du är ansvarstagande, kommunikativ och har lätt för att samarbeta med olika intressenter. Du arbetar strukturerat, är lösningsorienterad och har god förmåga att prioritera i en komplex organisation.
Ansökan Låter uppdraget intressant? Skicka in din ansökan snarast då urvalsarbetet och intervjuer kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV samt svara på några frågor. De kandidater som bäst matchar rollen kommer telefonintervjuas och sedan bli kallade till en intervju hos oss på Devotum. Nästa steg är en intervju hos vår kund. Referenstagning är en del av processen.
Har du några frågor om uppdraget är du välkommen att höra av dig till ansvarig Konsultchef Corazon Wiksell på 070-586 93 11 eller corazon.wiksell@devotum.se
.
Känn dig trygg som konsult hos Devotum Som konsult hos Devotum har du möjlighet att välja om du vill fakturera genom ditt eget bolag eller bli direkt anställd hos oss. Som anställd hos Devotum erbjuds du alltid schyssta villkor enligt kollektivavtal (Almega) som bland annat innefattar friskvårdsbidrag, tjänstepension och försäkringar.
Hos oss är varje konsult viktig och våra konsultchefer finns alltid till hands för att ge dig den support och vägledning du behöver under hela uppdragsperioden. Så ansöker du
