Affärsfokuserad rekryterare sökes till StudentConsulting Helsingborg!

Brinner du för rekrytering och bemanning? Är du redo för nästa steg i karriären? Ta då chansen och sök tjänsten som rekryterare till vårt kontor i Helsingborg redan idag!
I rollen som rekryterare hos oss på StudentConsulting Helsingborg är dina övergripande arbetsuppgifter:
Rekrytering: Du arbetar med hela rekryteringsprocessen såsom behovsanalys/kravprofil, annonsutformning, telefonintervjuer, personliga djupintervjuer, tester, videopresentationer, referenser och bakgrundskontroller.
Administration: Du är strukturen bakom uppdragen. Du arbetar administrativt med schemaläggning, avropshantering, konsultvård, konsultdokumentation, avvikelsehantering, intyg, nystartsjobb, frånvaro- och semesterhantering, dokumentation kring arbetsmiljö, aktivitetsregistrering, KPI:er, hantering av arbetsrättsliga frågor, arbetskläder, merförsäljning mm.
Service: Alla delar av rollen handlar om service, att överträffa de förväntningar som finns hos våra kandidater, konsulter och kunder.
Marknad: I rollen som rekryterare är du ansvarig för att hitta nya vägar för att finna de starkaste kandidaterna. Det hör till din uppgift att kartlägga marknaden och analysera vilka kanaler som skall nyttjas för bästa resultat. Du är delaktig på rekryteringsmässor och arbetsmarknadsdagar.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som har en akademisk examen inom Personal och Arbetsliv eller liknande, gärna med inriktning arbetsrätt. Du har 1-2 års erfarenhet inom Personal/Rekrytering och du är nu redo för ditt nästa steg. Har du erfarenhet av rekrytering- och bemanningsbranschen sedan tidigare är detta extra meriterande.
Vi tror att du gillar struktur och ordning. Du har god förståelse för arbetsrätt och trivs i en föränderlig miljö med högt tempo, korta beslutsvägar och varierande arbetsuppgifter. Då arbetet är av administrativ karaktär ställer det krav på organisationsförmåga, men också effektivitet i arbetet. Du är duktig på att prioritera dina arbetsuppgifter och du förstår vikten av att hålla deadlines. Du trivs med att planera/organisera och arbetar gärna proaktivt när tillfälle ges. Du vill uträtta något, och du ger dig aldrig.
För att bli en duktig rekryterare och för att trivas hos oss är det viktigt att du är målinriktad, social och lösningsorienterad. Du är påläst och lyhörd för de utmaningar du ställs inför. Du är en människokännare som är duktig på att bygga upp och förvalta relationer.
Som person sprider du glädje och har ett positivt förhållningssätt. Du är en lojal och ärlig person med stort engagemang för uppgiften.
Låter detta som en tjänst för dig?
Välkommen med din ansökan!. Tjänsten tillsätts så snart vi hittat rätt kandidat.
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com Ersättning
