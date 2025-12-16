Affärsdriven Teknisk Förvaltare - Stockholm
2025-12-16
Välkommen in till en ny framtid på Riksbyggen!
Riksbyggen är ett kooperativt företag som innebär att vi är medlemsägda och att vi arbetar efter våra fyra kärnvärden: Nytänkande, Trygghet, Samverkan och Långsiktighet.
Vi utvecklar hållbara boendemiljöer genom att både skapa nya bostäder och förvalta fastigheter. Som en av Sveriges största aktörer inom såväl bostadsutveckling som fastighetsförvaltning finns vi för bostadsrättsföreningar, företag och offentliga fastighetsägare. Oavsett dina intressen eller mål, är du alltid välkommen hos oss. Är du en affärsdriven teknisk förvaltare med spetskompetens inom kommersiella fastigheter? Då är det här nästa steg i din karriär.
Hos oss gör du skillnad!
Vi söker en tekniskt vass och kommersiellt skicklig person som vill vara en nyckelspelare i vår förvaltningsorganisation. Som Teknisk Förvaltare hos oss får du ett helhetsansvar för att säkerställa hög teknisk standard och optimal drift hos några av våra mest strategiskt viktiga kommersiella kunder i Stockholm.
Du arbetar affärsnära och proaktivt - i nära samarbete med ekonomer, kundansvariga, drifttekniker och fastighetsskötare - för att skapa långsiktigt värde för både kunder och verksamhet.
En roll där du skapar mätbar affärsnytta
Som Teknisk Förvaltare är du kundens främsta rådgivare i tekniska och driftstrategiska frågor. Du ansvarar för att fastigheternas tekniska funktioner håller högsta nivå, samtidigt som du driver kostnadseffektiva och hållbara lösningar.
• Dina huvudsakliga ansvarsområden inkluderar:
• Teknisk Förvaltning: Säkerställa att tekniska system fungerar optimalt, implementera och följa upp underhållsplaner.
• Ekonomisk Förvaltning: Ansvara för budget och kostnadskontroll, optimera driftkostnader.
• Analysera drift- och underhållsdata för kontinuerlig förbättring
• Upphandling och Avtalshantering: Upphandla leverantörer, förhandla och säkerställa att serviceavtal följs.
• Säkerställa efterlevnad: Se till att fastigheten följer lagar och föreskrifter, samt hålla teknisk dokumentation uppdaterad
Du bidrar med din kompetens och ditt engagemang
Du har erfarenhet av att förvalta kommersiella lokaler och har en byggteknisk kompetens och en djup förståelse för tekniska system. Du bygger starka relationer, skapar förtroende genom att vara lyhörd, lösningsorienterad och engagerad i att hitta de bästa lösningarna för våra kunder. Det kan vara genom att införa nya digitala verktyg och smarta system. Som person är du självgående, ansvarstagande och har en god kommunikationsförmåga i att utrycka dig i tal och skrift.Publiceringsdatum2025-12-16Kvalifikationer
• Universitets- eller högskoleutbildning inom fastighetsförvaltning eller minst 5 års relevant arbetslivserfarenhet.
• Erfarenhet av att förvalta kommersiella lokaler, hantera hyresavtal och lokalhyresjusteringar.
• Byggteknisk kompetens med djup förståelse för tekniska system som värme, ventilation, kyla, el och säkerhet.
• Goda kunskaper om AI, IoT och andra moderna lösningar för energi- och driftoptimering
• Körkort B och tillgång till egen bil (resor mellan förvaltningsobjekten ingår)
Vad vi erbjuder:
• En möjlighet att vara med och forma framtidens fastighetsförvaltning
• En utvecklande roll med möjlighet att växa inom företaget i ett engagerat team
• Ett arbete där du verkligen gör skillnad och bidrar till hållbar samhällsutveckling
• Du får full tillgång till all den breda fastighetskompetens som finns inom Riksbyggen
Den här tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placeringsort i Stockholm.
Riksbyggen tillämpar provanställning.
Ansökan & kontakt
Skicka din ansökan via www.riksbyggen.se
under "Jobb & Karriär" - senast 2026-01-19.
Vi behandlar ansökningar löpande, så vänta inte för länge! Vänligen respektera att vi inte behandlar ansökningar via email. Riksbyggen strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka.
Vid frågor kontakta; Rekryterande chef; Katja Telenius, katja.telenius@riksbyggen.seÖvrig information
Som anställd på Riksbyggen förväntas du också vara ledamot i någon/några bostadsrättsföreningar, i de fall du har ledamotsuppdrag så utgår ett ansvarsarvode.
Klicka HÄR om du är nyfiken på Riksbyggen.
Till rekryteringskonsulter, annonssäljare etc. Vi har redan beslutat vilka vi samarbetar med vid rekryteringar samt var vi vill synas. Vi undanber oss därför kontakt från försäljare i dessa frågor. Ersättning
Individuell lönesättning
