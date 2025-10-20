Affärsdriven säljare till Postnord TPL Norrköping
2025-10-20
Om rollen
Vill du vara med och skapa framtidens logistiklösningar? PostNord TPL söker nu en självgående och engagerad säljare som brinner för att bygga relationer, driva affärer och skapa värde för våra kunder.
I den här rollen får du en nyckelposition i vår tillväxtresa. Du kommer att arbeta med att identifiera nya affärsmöjligheter, ta första kontakten med potentiella kunder och leda dem genom hela säljprocessen - från det första samtalet till ett färdigt avtal. Det handlar om att förstå kundens behov, bygga upp relevanta och hållbara lösningar samt skapa långsiktiga samarbeten. Du blir en viktig del av ett växande säljteam och arbetar nära vårt affärsutvecklingsteam för att tillsammans forma och leverera starka kundlösningar. Du rapporterar till försäljningschefen, som har en tydlig och konkret ledarstil med fokus på utveckling, resultat och att ge dig rätt förutsättningar att lyckas.
Arbetet innebär att du aktivt prospekterar och tar kontakt med nya kunder, ofta genom ett första samtal och uppföljningar. Du driver komplexa säljprocesser där du arbetar konsultativt för att ta fram skräddarsydda erbjudanden som möter kundens behov. Eftersom våra tjänster ofta säljs som fleråriga avtal krävs det att du är strategisk, uthållig och har förmågan att bygga förtroende över tid. Rollen innebär stort eget ansvar, men du har alltid stöd av ett affärsutvecklingsteam som du samarbetar tätt med för att skapa bästa möjliga resultat.
Om digDu har flera års erfarenhet av B2B-försäljning, gärna med större bolag och längre säljcykler. Du är van vid att hantera komplexa affärer där projektledning och samordning av interna resurser är en naturlig del av processen. Du har ett etablerat kontaktnät i regionen och vet hur du bygger relationer som leder till affärer. Din kommunikativa förmåga gör att du enkelt kan sätta ord på värdet i det du erbjuder, och du har ett strukturerat arbetssätt som hjälper dig att snabbt komma till resultat.
Som person är du är en social och självgående person med starkt driv och engagemang. Du är orädd, har mod att ta kontakt och en naturlig förmåga att skapa förtroende. Du trivs med att ta ansvar, arbeta mot tydliga mål och vara en del av ett team där utveckling står i fokus.
Vi levererarAlla våra medarbetare får en grundlig introduktion för att säkerhetställa de bästa förutsättningarna för att ta sig an sina arbetsuppgifter. Vi erbjuder dig ett arbete med variation i arbetsinnehåll, en god laganda och en arbetsmiljö där din röst är viktig. Människor med olika bakgrund arbetar hos oss. Du kommer därför vara en del av en arbetsplats med stor mångfald vilket bidrar till bättre resultat för verksamheten.
Om du går vidare i rekryteringsprocessen kommer vi att utföra en bakgrundskontroll för att säkerställa tryggheten för vår verksamhet, kunder och medarbetare.
AnsökDu ansöker genom att klicka på "Ansök" nedan i annonsen, du blir omdirigerad till vår rekryteringspartners hemsida.Urval sker löpande och tillsättning av tjänst kan ske innan sista ansökningsdag.
Har du någon fråga eller fundering är du välkommen att kontakta Hanna Lindeberg på mail: hanna.lindeberg@jeffersonwells.se
Välkommen med din ansökan. Vi ser fram emot att höra från dig!
PostNord TPL AB är den marknadsledande tredjepartslogistikaktören i Sverige och i Norden. Vi är lokaliserad i Norrköping, Göteborg, Helsingborg, Jönköping och Ljungby i Sverige, Köge i Danmark, samt Åbo, Helsingfors och Lahti i Finland.
Vi erbjuder innovativa och kostnadseffektiva logistiklösningar som sträcker sig från producent till konsument. Våra kunder är alltifrån det lilla e-handelsföretaget till den stora globala aktören.
Oavsett kundens storlek och förutsättningar är vår drivkraft att alltid leverera en logistiklösning som ökar kundens konkurrenskraft och möjliggör ökad tillväxt. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
