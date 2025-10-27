Affärsdriven Säljare Östra Sverige - Koki Group
2025-10-27
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
Gillar du att bygga relationer och skapa nya affärsmöjligheter?
KOKI Group söker nu en säljare till region östra Sverige.
Är du affärsdriven och vill vara med på KOKI Groups fortsatta tillväxtresa? Vi söker dig som vill ta en nyckelroll i att utveckla våra affärer inom Powertools och tillhörande tjänster mot återförsäljare och kunder i bygg- och industribranschen.
Om KOKI Group KOKI Group är en ledande leverantör av elverktyg, spikverktyg, klipp-/bockmaskiner, infästning och tillhörande kringprodukter till den svenska proffsmarknaden. Huvudsakliga distributionskanaler är återförsäljande fackhandel och kedjor inom bygg och industri. Produktportföljen innefattar varumärken som HiKOKI, Bendof, Basso och MFT.
Om rollen Som Säljare på KOKI Group får du en spännande roll där du utvecklar befintliga affärer och samtidigt identifierar nya möjligheter. KOKI Group är ett företag i tillväxt och förändring, vilket ger dig stora möjligheter att påverka och forma rollen. Med många kontaktytor - både internt och externt - får du chans att bygga ett starkt professionellt nätverk. Med KOKI Groups starka varumärke i ryggen blir du en nyckelspelare i vår fortsatta tillväxtresa.
Arbetsuppgifter i huvudsak;
Identifiera nya affärsmöjligheter
Planera och genomföra kundbesök
Utveckla lönsamma kundrelationer, främst med våra större kunder
Förhandla och informera om nya avtal och villkor, både internt och externt.
Driva strategiska frågor kring avtal, prissättning och villkor.
Analysera försäljningssiffror och statistik för att utveckla affären.
Du förväntas agera som ett föredöme i hur kundrelationer byggs och drivs. Rollen kräver både ett operativt driv och ett strategiskt tänk. Du blir en del av ett team av flera kundansvariga och rapporterar till vår Sälj- och marknadschef. Vi ser att du har bostadsort någonstans i Östergötland med omnejd.
Vem vi söker
Vi tror att du som söker rollen;
Några års erfarenhet av försäljning i liknande bransch
Starka relationsbyggande egenskaper och förmåga att skapa förtroende.
Vana att självständigt driva säljprocesser och stänga affärer.
Strukturerat, affärsdrivet och lösningsorienterat arbetssätt.
Van att vara resande säljare i ett större distrikt
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska både i tal och skrift.
Eftergymnasial utbildning inom försäljning är meriterande
B-körkort ett krav
Om tjänsten: Placering: Linköping, Norrköping, Jönköping - hemmakontor
Anställningsform: Heltid
Ansökan
Vi gör urval löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Har du frågor om tjänsten? Kontakta oss på Vi Rekryterar .nu om du har några frågor om rollen - Mona Wågberg, mona@virekryterar.nu
eller ring 073 9500773
Vi ser fram emot att höra från dig! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arlanda Invest Consulting AB
(org.nr 559193-4186), http://www.virekryterar.nu Arbetsplats
Vi Rekryterar.nu Kontakt
Mona P Wågberg mona@virekryterar.nu 073 9500 773 Jobbnummer
9576502