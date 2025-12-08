Affärsdriven säljare inom tekniklösningar
Memory Makers AB / Säljarjobb / Uppsala Visa alla säljarjobb i Uppsala
2025-12-08
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Memory Makers AB i Uppsala
, Stockholm
, Göteborg
eller i hela Sverige
Vill du vara en del av ett växande företag med teknisk spetskompetens, stark laganda och hög kvalitet i allt vi gör? Hos Galore värdesätter vi långsiktiga relationer - både med våra kunder och våra medarbetare. Vi finns i Uppsala, Norrtälje och Stockholm, där vi genomför uppdrag åt statliga aktörer, kommuner, företag och privatpersoner.
Nu söker vi en engagerad och tekniskt kunnig säljare som vill bidra till Galores fortsatta tillväxt. Du har erfarenhet av försäljning inom något av våra verksamhetsområden, trivs med att bygga relationer och har en naturlig förmåga att skapa förtroende.
Vad vi erbjuder dig
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en tekniskt intressant miljö där kvalitet, ansvar och kundnöjdhet står i centrum. Du utgår från vårt huvudkontor i Uppsala men verkar över hela vårt geografiska område - Uppsala, Stockholm och Norrtälje.
Vi erbjuder en självständig och utvecklande roll med stor frihet under ansvar, där du får möjlighet att påverka både din egen och företagets tillväxt. Hos oss får du en trygg anställning med kollektivavtal, friskvårdsbidrag och goda utvecklingsmöjligheter. Du blir del av ett engagerat team med hög kompetens, där samarbete, ansvar och glädje i arbetet står i fokus.
Vad du får göra hos oss
Bygga och vårda långsiktiga kundrelationer med både nya och befintliga kunder
Aktivt ta kontakt och skapa nya affärsmöjligheter
Arbeta med försäljning av tekniska lösningar inom Galores verksamhetsområden
Upprätta kalkyler, offerter och anbudsunderlag
Delta i upphandlingar och förstå tekniska förfrågningsunderlag
Samarbeta med projektledare, tekniker och ledning för att skapa bästa möjliga lösningar för våra kunder
Vi värdesätter hos dig
Mångårig erfarenhet av försäljning inom elteknik, elinstallation, fastighetsteknik eller motsvarande område
God teknisk förståelse och ett genuint intresse för teknik
Förmåga att läsa, tolka och hantera förfrågningsunderlag och upphandlingar
En social och utåtriktad personlighet som trivs med kundkontakt
Förmåga att bygga förtroende och skapa långsiktiga relationer
Noggrannhet i kalkyl- och offertarbete
Engagemang, pålitlighet och en vilja att utvecklas tillsammans med oss
Om Galore Electro
Galore Electro är ett elinstallations- och elteknikföretag med cirka 40 engagerade medarbetare och verksamhet i Uppsala, Norrtälje och Stockholm. Vi erbjuder tjänster inom elinstallationer, belysningsstyrning, fastighetsnät, säkerhetssystem och dokumentation - alltid med fokus på kvalitet och långsiktiga lösningar.
Vi är certifierade enligt ISO 9001, 14001, 45001 och 27001 - vilket innebär att vi arbetar systematiskt med kvalitet, miljö, arbetsmiljö och informationssäkerhet.Publiceringsdatum2025-12-08Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar vi med rekryteringskonsult Charlotta Boo, som hanterar både ansökningar och frågor: Mobil: 070 956 70 47 Mail: charlotta@asce.se
Maila din ansökan till charlotta@asce.se
Urvalet sker löpande, vilket betyder att tjänsterna kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag. Så vänta inte med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-07
E-post: charlotta@asce.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Säljare till Galore i Uppsala". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Memory Makers AB
(org.nr 559390-3676), https://www.galore.se/
Gnistagatan 15 (visa karta
)
754 54 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Galore Electro AB Jobbnummer
9633469