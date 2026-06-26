Affärsdriven Regionsäljare till Lambertsson!
Professionals Nord Norra Norrland AB / Säljarjobb / Kiruna Visa alla säljarjobb i Kiruna
2026-06-26
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eller i hela Sverige
Är du en driven säljare som motiveras av att skapa nya affärer, utveckla kundsamarbeten och leverera lösningar som gör verklig skillnad för kunder inom bygg- och industribranschen? Då kan rollen som Regionsäljare hos Lambertsson vara nästa steg i din karriär. Lambertsson befinner sig på en spännande tillväxtresa och söker nu en kundansvarig Regionsäljare som vill vara med och stärka affären i Region Nord.
Information om företaget
Lambertsson är det personliga företaget där människan är i fokus. De är en av Skandinaviens största uthyrare och tjänsteleverantörer inom bygg- och industrilösningar. De erbjuder totallösningar samt tjänster inom uthyrning, tillfällig-el, kranar, moduler och trafikanordningar samt även energioptimerade lösningar.
Lambertsson är ett dotterbolag inom Peabkoncernen. Deras kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga är en naturlig del av vardagen, och vi söker dig som känner igen dig i dessa och vill arbeta utifrån dem. Hos Lambertsson finns stora möjligheter till personlig utveckling.
Information om tjänsten
Professionals Nord söker för Lambertssons räkning en Regionsäljare. Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Professionals Nord och att du anställs direkt hos Lambertsson.
Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och Lambertssons önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till ellen.soderholm@pn.se
(mailto:ellen.soderholm@pn.se
).
Du erbjuds
Stor frihet att planera och driva ditt eget säljarbete
Möjlighet att utveckla långsiktiga kundrelationer och påverka affären
Ett engagerat säljteam som stöttar din utveckling
Marknadsledande produkter och tjänster som skapar verkligt värde för kunderna
En företagskultur som präglas av samarbete, ansvarstagande och affärsmässighet
Här får du möjlighet att arbeta i en roll med stort eget ansvar där du bidrar till både kundernas och verksamhetens fortsatta utveckling i regionen (Kiruna och Malmfälten).Publiceringsdatum2026-06-26Dina arbetsuppgifter
Som Regionsäljare hos Lambertsson får du en nyckelroll i deras fortsatta tillväxtresa i Region Nord. Du ansvarar för att utveckla affären hos både befintliga och nya kunder, med fokus på att skapa långsiktiga samarbeten och lönsamma lösningar till lokala och regionala kunder - oavsett produktområde.
Du arbetar nära kunderna, förstår deras utmaningar och identifierar möjligheter där Lambertssons breda erbjudande kan bidra till ökad effektivitet, produktivitet och lönsamhet. Genom ett aktivt och strategiskt säljarbete bygger du starka relationer och utvecklar affären över tid.
Exempel på arbetsuppgifter:
Aktivt bearbeta nya kunder och affärsmöjligheter
Utveckla och stärka samarbetet med befintliga kunder
Identifiera kundbehov och erbjuda skräddarsydda lösningar
Driva försäljningsprocessen från första kontakt till avslutad affär
Samarbeta nära regionens depåer och interna specialister för att skapa bästa möjliga kundupplevelse
Du blir en del av ett engagerat säljteam där samarbete, affärsmannaskap och kundfokus står i centrum.
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av B2B-försäljning
Dokumenterad erfarenhet av att skapa och utveckla långsiktiga kundrelationer
Ett starkt affärsdriv och god förståelse för kundens verksamhet
Förmåga att arbeta strukturerat och resultatfokuserat
B-körkort eftersom tjänsten innebär regelbundna resor inom regionen
Vidare ser vi att dina personliga egenskaper är viktiga för att lyckas i rollen. Du drivs av att skapa affärer, bygga relationer och nå uppsatta mål. Du är självgående, affärsorienterad och trivs i en roll där du får kombinera strategiskt tänkande med operativt säljarbete.
Har du erfarenhet från bygg-, entreprenad- eller rentalbranschen ser vi det som meriterande.
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid
STAD: Kiruna
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Ellen Söderholm
Sök tjänsten genom att klicka på "sök jobbet" nedan. Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Om du vill kan du även skapa en användare och ladda upp ditt CV och personliga brev. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på ellen.soderholm@pn.se
(mailto:ellen.soderholm@pn.se
).
#lambertsson #säljare #b2b #byggbranschen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Norra Norrland AB
(org.nr 559436-1650), https://lambertsson.com/
981 38 KIRUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lambertsson Sverige AB Kontakt
Rekryterare
Ellen Söderholm ellen.soderholm@pn.se +46720801542 Jobbnummer
9981125