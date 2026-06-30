Affärsdriven projektsäljare till Algeco
Professionals Nord Norra Norrland AB / Säljarjobb / Upplands-Bro Visa alla säljarjobb i Upplands-Bro
2026-06-30
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Algeco är en ledande aktör inom modulära lösningar och erbjuder allt från bostadsriggar och kontor till skolor och specialanpassade projektlösningar. Som en del av den internationella Modulaire Group kombinerar Algeco lokal närvaro med global styrka och driver utvecklingen av framtidens flexibla och hållbara bygglösningar.
Algeco söker nu en affärsdriven och relationsskapande projektsäljare med tydligt fokus på modulära lösningar. Rollen innebär att du arbetar med komplex B2B-försäljning inom industri, energi, datacenter, infrastruktur och större byggprojekt.
Du ansvarar för att identifiera nya affärsmöjligheter, driva försäljningsprocesser och ta affärer hela vägen från första kontakt till signerat avtal.
Detta är en renodlad kommersiell roll med fokus på att vinna affärer i en marknad med stark tillväxt, där du blir en nyckelperson i Algecos fortsatta satsning i Sverige – med särskilt fokus på norra regionen.
Om rollen
Algeco levererar kundanpassade, tekniskt avancerade och kommersiellt komplexa modulära lösningar där människor behöver bo, arbeta och verka under längre projektperioder.
Som projektsäljare har du fullt kommersiellt ansvar för affären. Rollen är en tydlig hunter/closer-funktion där du driver hela säljprocessen fram till signerat avtal.
När affären är stängd sker en strukturerad överlämning till projektorganisationen som tar ansvar för genomförande, leverans och ekonomi i projektfasen.
I rollen innebär det att du:
driver och äger hela den kommersiella affären från start till mål
identifierar och utvecklar nya affärsmöjligheter inom modulära lösningar
bygger relationer med beslutsfattare på strategisk nivå
driver komplexa B2B-affärer med långa säljcykler
säkerställer affärsmässighet i kalkyl, risk och offertarbete
förhandlar och stänger avtal med kund
Du arbetar nära interna specialister inom design, kalkyl och projekt i offertfasen, men med ett tydligt fokus på försäljning och avslut.
För att lyckas i rollen tror vi att du
Vi söker dig som är en kommersiellt stark B2B-säljare som trivs i en roll där du självständigt driver och stänger affärer.
Du har sannolikt:
dokumenterad framgång inom B2B-försäljning
erfarenhet av projekt- eller lösningsförsäljning (meriterande)
god förståelse för komplex försäljning och affärsdrivna dialoger
erfarenhet av kalkyl, marginal, risk och projektekonomi
vana att förhandla och presentera för beslutsfattare på ledningsnivå
kunskap om LOU (meriterande)
Bakgrund från bygg, industri, fastighet eller tekniska lösningar är meriterande – men det avgörande är din förmåga att skapa och vinna affärer.Publiceringsdatum2026-06-30Dina personliga egenskaper
Du är affärsdriven, nyfiken och trivs i en roll där du själv äger dina resultat. Du har ett naturligt driv att öppna dörrar, bygga relationer och driva affärer hela vägen i mål.
Samtidigt är du strukturerad och trygg i komplexa dialoger, och du trivs i mötet med beslutsfattare där affärsnytta och lösningar står i centrum.
Vi erbjuder
En nyckelroll i ett marknadsledande företag med stark tillväxt och stor frihet att påverka din egen affär.
Fast marknadsmässig månadslön
Årlig bonus kopplad till resultat
Tjänstebil
30 dagars semester
Mobiltelefon och dator
Friskvårdsbidrag
Sjuk- och sjukvårdsförsäkring
Tjänstepension
Ett starkt varumärke och stabil ägarstruktur
Om Algeco
Algeco är en av Nordens ledande leverantörer av modulära lösningar för kontor, boende, skolor, vård och industri. Med över 50 års erfarenhet kombineras global styrka med lokal närvaro och är en del av Modulaire Group – en global ledare inom modulära lösningar.
Rekrytering
I denna rekrytering samarbetar Algeco med Professionals Nord. Det är vi på Professionals Nord som ansvarar för hela rekryteringsprocessen. Vid frågor om tjänsten kontakta Hanna Degerhäll via Hanna.degerhall@pn.se
(mailto:Hanna.degerhall@pn.se
)
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid
STAD: Bro
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Hanna Degerhäll - hanna.degerhall@pn.se
(mailto:hanna.degerhall@pn.se
)
Sök tjänsten genom att klicka på "sök jobbet" nedan. Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Om du vill kan du även skapa en användare och ladda upp ditt CV och personliga brev. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på hanna.degerhall@pn.se
(mailto:hanna.degerhall@pn.se
) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Norra Norrland AB
(org.nr 559436-1650), https://www.algeco.se/
197 40 UPPLANDS-BRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Algeco Sweden AB Kontakt
Konsultchef
Hanna Degerhäll hanna.degerhall@pn.se +46738004708 Jobbnummer
9984724