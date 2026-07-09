Affärsdriven projektledare till samhällskritiska uppdrag
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2026-07-09
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Nu söker vi projektledare som har erfarenhet av att driva affärer, projekt eller kundrelationer och söker nästa steg i din karriär. Här får du möjlighet att arbeta i samhällskritiska projekt där du bidrar till samhällsnytta på riktigt.
Rollen kombinerar affär, teknik och strategiskt arbete i en tekniskt avancerad miljö kopplad till försvarsindustrin. Du får ett stort inflytande i komplexa affärer och samarbeten där dina beslut gör verklig skillnad. Det här är möjligheten för dig som vill ta steget mot en mer strategisk roll med tydlig påverkan.
Ort: Karlskoga
Start: Enligt överenskommelse
Om Uppdraget
I rollen arbetar du med att utveckla och driva affärskritiska leverantörsrelationer inom samhällskritiska projekt. Du ansvarar för strategiska samarbeten, förhandlingar och säkerställande av leveranser i nära samarbete med teknik, projektledning och affär. Din insats bidrar direkt till verksamheter som har en viktig funktion för samhället.Publiceringsdatum2026-07-09Dina arbetsuppgifter
Du har en central roll där du driver affärer och utvecklar samarbeten i en dynamisk och tekniskt avancerad miljö. Arbetet innebär stort ansvar och möjlighet att påverka både affärer och resultat. Du kommer ansvara för:
- Driva och utveckla långsiktiga leverantörsrelationer
- Ansvara för affärer och förhandlingar i komplexa projekt
- Arbeta tvärfunktionellt med teknik, projektledning och affär
- Säkerställa leverans, kvalitet och långsiktig utveckling
- Bidra till strategiska beslut i samhällskritiska utvecklingsprojekt
Vem är du?
Du är affärsdriven, kommunikativ och har en stark förmåga att skapa förtroende. Du trivs i komplexa miljöer där du får kombinera strategi, affär och samarbete. Du motiveras av att arbeta i sammanhang där du bidrar till samhällsnytta.
Du ska ha erfarenhet:
- av projektledning, försäljning, inköp eller affärsroller
- från teknisk eller industriell verksamhet
- av förhandlingsvana och stark affärsförståelse
Du bör ha en relevant utbildning inom teknik eller ekonomi eller har motsvarande arbetslivserfarenhet. Du ska ha goda kunskaper i engelska tal och skrift.
Befattningen är säkerhetsklassad och kräver att du genomgår och godkänns i en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen. För vissa befattningar kan krav på svenskt medborgarskap förekomma.
Intresserad?
För att söka tjänsten skapar du ett konto hos oss, där du bifogar CV och personligt brev. Vid frågor kontaktar du Agneta Lännbjer 054-221892 eller via e-post: agneta.lannbjer@manpower.se
. Vi tar INTE emot ansökningar vi e-post, pga av GDPR.
Om Jefferson Wells
Jefferson Wells är ett av Sveriges största konsultbolag av chefer och specialister inom ekonomi, executive, marknad & försäljning, inköp & logistik och ingenjörsområdet. Vi har den unika förmånen att samarbeta med företag, myndigheter och organisationer inom privat och offentlig sektor i hela Sverige. Våra konsultchefer har gedigen kunskap inom just ditt område och som konsult hos oss är din karriär och utveckling alltid i fokus. Hos oss kan du både gå som tillsvidareanställd konsult på ett specifikt uppdrag eller som samarbetspartner med eget företag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
Gammelbackavägen 8 (visa karta
)
691 51 KARLSKOGA Arbetsplats
Jefferson Wells Kontakt
Contact
Agneta Lännbjer Agneta.Lannbjer@manpower.se Jobbnummer
9998003