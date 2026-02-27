Affärsdriven Projektledare
2026-02-27
Affärsdriven Projektledare till Göteborg Rollen
Vill du kombinera projektledning med affärsutveckling och kundansvar? Hos NYB får du chansen att leda spännande projekt inom ytskikt från start till mål. Som affärsdriven projektledare blir du en central kraft i vår tillväxtresa; du leder teamen, bygger långsiktiga kundrelationer och säkerställer att våra projekt levereras med högsta kvalitet och lönsamhet.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Leda projekt från anbud till färdig leverans, med fullt ansvar för ekonomi, kvalitet, tidplan och kundnöjdhet
Utveckla kundrelationer och identifiera nya affärsmöjligheter
Driva anbudsprocesser, följa upp offerter och förhandla fram affärsmässiga villkor
Planera, organisera och följa upp projekten - både i detalj och ur ett framtidsperspektiv
Samarbeta tätt med projektteam, kalkylatorer och ledning för att säkerställa att projekten når uppsatta mål
Föra en tydlig dialog med kunder, samarbetspartners och underentreprenörer
Följa upp resultat, analysera erfarenheter och bidra till att utveckla processer för framtidenPubliceringsdatum2026-02-27Profil
Vi söker dig som är en trygg ledare med affärsdriv och fingertoppskänsla för kundrelationer. Du har förmågan att både hålla i helheten och se detaljerna som gör skillnad.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet som projektledare inom bygg- eller entreprenadbranschen, meriterande om det är inom ytskikt och måleri
God förståelse för ekonomi, avtal och anbudsprocesser (LOU/FKU och ramavtal är meriterande)
Styrka i förhandling och förmågan att skapa långsiktigt förtroende hos kunder och partners
Vana att arbeta strukturerat, följa upp resultat och driva projekt i mål med kvalitet och lönsamhet
En proaktiv och lösningsorienterad inställning samt viljan att vara med och utveckla något stort
Meriterande erfarenheter kan vara arbete med totalentreprenader, offentliga upphandlingar eller industriella projekt inom ytskikt/måleri.
Vi erbjuder
Hos NYB blir du en del av ett framgångsrikt företag med stark marknadsposition och tydliga expansionsplaner. Här får du:
En nyckelroll med stort ansvar för projekt och affärer
Möjlighet att påverka företagets utveckling och arbeta nära ledningen
En dynamisk arbetsmiljö präglad av engagemang, professionalism och laganda
Tillsvidareanställning på heltid med frihet under ansvar och goda utvecklingsmöjligheter
Nordiska Ytskiktsbolaget AB har i mer än 50 år varit en ledande aktör inom alla typer av ytskikt. Från måleri och puts till avancerade fasadsystem och totalentreprenader - vi erbjuder en expertis som inte bara skapar hållbara och skyddande ytor, utan också formar miljöer och intryck som består över tid. Med vårt breda tjänsteutbud hjälper vi byggnadsentreprenörer, kommunala förvaltningar, fastighetsägare och privatpersoner över hela västkusten, från Bohuslän till Trelleborg. Vårt huvudkontor finns i Göteborg, med strategiska lokalkontor i Varberg, Falkenberg, Halmstad, Helsingborg och Malmö.
Vi är stolta över våra ISO-certifieringar inom kvalitet (9001), miljö (14001) och arbetsmiljö (45001) - en garanti för att vi alltid levererar hållbara, säkra och högkvalitativa lösningar.
Vill du veta mer? Besök oss på ytskiktsbolaget.se
