Affärsdriven och innovativ Marknadschef till Sundlings i Lidköping
Ljung Kompetensförsörjning AB / Chefsjobb / Lidköping Visa alla chefsjobb i Lidköping
2026-01-19
, Götene
, Skara
, Vara
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ljung Kompetensförsörjning AB i Lidköping
, Hjo
, Jönköping
, Vaggeryd
, Gnosjö
eller i hela Sverige
Affärsdriven och innovativ Marknadschef till Sundlings i Lidköping
Sundlings Sverige AB är Nordens ledande leverantör av popcorn och snacks samt tillhörande utrustning till biografer och arenor där vi de senaste åren även utvecklat och breddat vårt erbjudande till konsumentmarknaden. Vi är ett familjeföretag som startades 1990 där andra generationen tagit över. Vi har egen tillverkning av popcorn och snacks i vår FSSC 22000- och ISO14001- certifierade produktionsanläggning i Lidköping. Sundlings Sverige AB växer och behöver därför stärka upp vårt team. Läs mer om Sundlings på www.sundlings.se
Sundlings har satt smak på biograf- och eventupplevelser i över 30 år och har de senaste åren gjort stora satsningar på konsumentpackade produkter. För Sundlings är DVH/SVH och Foodservice strategiska kanaler för att nå och erbjuda konsumenterna samma smakupplevelse oavsett var de befinner sig. Nu står Sundlings inför en spännande tillväxtresa där man genom rekrytering av en Marknadschef vill bygga och stärka sitt varumärke på den nordiska marknaden genom mer sammanhållna och strategiska marknadsinsatser.
Rollen som marknadschef
Som Marknadschef/Marknadsansvarig på Sundlings har du ett övergripande ansvar för att utveckla, strukturera och driva bolagets marknadsarbete både strategiskt och operativt. Rollen är central i vår fortsatta tillväxtresa där vi stärker vårt varumärke, utvecklar vår position inom konsumentmarknaden i Norden och samtidigt bygger vidare våra starka B2B-relationer inom biograf och arena. Rollen innebär ett tydligt fokus på analys, uppföljning och framtagande av insikter för att kontinuerligt optimera marknadsinsatser och stödja datadrivna beslut. Du arbetar nära interna och externa intressenter och ansvarar för att bygga och utveckla samverkan och partnerskap som skapar affärsvärde. Nedan listas ett urval av arbetsuppgifter och ansvarsområden:
Utveckla och implementera Sundlings övergripande marknadsstrategi för både B2B och B2C
Ansvara för målgruppsanalys, varumärkespositionering och kanalstrategi
Driva och äga "go-to-market"-processer för nya produkter och koncept samt säkerställa framgångsrika produktlanseringar i nära samarbete med försäljning, produktutveckling och produktion.
Analysera marknadstrender, konsumentbeteenden, kampanjresultat och försäljningsdata samt sätta relevanta KPI:er och mätetal för marknadsinsatser
Arbeta tätt med försäljningschef för att säkerställa att marknadsföringsstrategier och aktiviteter stödjer försäljningsmål och vice versa
Ansvara för och kravställa externa samarbetspartners såsom byråer, produktionsbolag och analysleverantörer samt utveckla och driva strategiska partnerskap och samarbeten som stärker varumärket och marknadsnärvaron
Ansvara för marknadsbudgeten i nära samarbete med VD och försäljningschef
Vem söker vi?
För att anta rollen som Marknadschef för Sundlings ställs krav på flerårig erfarenhet av marknadsarbete mot både B2C och B2B. Du har eftergymnasial utbildning med relevant inriktning och har god förståelse för, samt är uppdaterad inom digital marknadsföring och hur olika kanaler samverkar. För att nå de resultat som finns för rollen krävs att du är kreativ och affärsorienterad, en god kommunikatör och har lätt för att samarbeta i tvärfunktionella team. Då detta är en ny roll krävs att du är nyfiken, prestigelös, innovativ och handlingskraft. Har du erfarenhet inom DVH/Livsmedel samt produktlanseringar och innovation så är detta meriterande.
Du arbetar nära VD, säljteam och marknadskoordinator samt övriga nyckelfunktioner i bolaget. Placering är i Lidköping men resor i tjänst förekommer. Visst hybridarbete kan fungera i denna roll.
Vad kan Sundlings Sverige AB erbjuda dig? Hos Sundlings får du:
En affärskritisk roll med stor påverkan på bolagets framtida utveckling
Möjlighet att vara med och bygga marknadsstrategi, struktur och arbetssätt
Ett familjeägt, entreprenöriellt bolag med korta beslutsvägar
Engagerade kollegor och en inkluderande företagskultur med stark värdegrund
En arbetsplats där smak, kvalitet och utveckling står i centrum
Sundlings utsågs till Gasellföretag 2024, något vi är mycket stolta över.I denna rekrytering samarbetar vi med Ljung Kompetensförsörjning AB. Ansökningar hanteras löpande och tjänsten kan tillsättas innan utsatt datum. Skulle du ha frågor eller funderingar kring tjänsten så är du välkommen att höra av dig till Marcus Ljung på 0705-187441 alternativt marcus.ljung@ljungkompetens.se
Ljung kompetensförsörjning är en personligare rekryteringskonsult i Jönköpingsregionen som vill göra det enkelt och säkert för ditt företag att inte bara hitta, utan också attrahera rätt kompetens att vilja jobba hos just ert företag. Vi är branschoberoende och hjälper dig rekrytera kompetens, vare sig det är för en instegstjänst, specialist- eller chefsbefattning inom produktion, teknik, logistik, inköp, ekonomi, försäljning, marknad och IT. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7070430-1794969". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ljung Kompetensförsörjning AB
(org.nr 559341-8568), https://www.ljungkompetens.se
Sveagatan 6 (visa karta
)
531 31 LIDKÖPING Arbetsplats
Ljung Kompetensförsörjning Jobbnummer
9690744