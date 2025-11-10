Affärsdriven Logistikanalytiker & Transportinköpare till Logent
Vill du kombinera affärsmässighet med analys, inköp och utveckling inom transport och logistik? Vi söker en driven och affärsorienterad Logistikanalytiker/Transportinköpare som inte bara kan siffror - utan verkligen förstår logistikflöden, kunders behov och hur smarta lösningar skapar värde. Hos oss blir du en nyckelspelare i ett engagerat team där lagkänsla, utveckling och kundfokus står i centrum.
Om tjänsten: I rollen får du arbeta brett med analys, transportinköp och leverantörssamarbeten. Du ansvarar för att analysera och jämföra transportofferter i stor skala, driva prisförhandlingar och säkerställa att våra transportlösningar är både kostnadseffektiva och hållbara. Du kommer också att utveckla interna verktyg och analyser, arbeta med stora datamängder och bidra till datadrivna beslut som stärker hela vår logistikverksamhet. Vi arbetar som partner till våra kunder och tar ansvar för deras löpande utveckling av logistiken, vilket innebär att du får möjlighet att påverka kundens affär positivt på lång sikt.
Du behöver ha förmågan att förstå kundernas flöden och behov i grunden - hur varor rör sig genom försörjningskedjan, vilka utmaningar som finns, och hur rätt transportlösning kan påverka hela affären.
Vi söker dig som:
Har flerårig erfarenhet av transportinköp, spedition och logistikutveckling - gärna med fokus på flödesanalyser och optimering
Har god förståelse för logistikflöden, kunders behov och affärslogik inom supply chain
Är mycket skicklig i Excel (pivottabeller, Power Query, avancerade formler - gärna VBA)
Är van vid att hantera och analysera stora datamängder
Har erfarenhet av inköp, offertanalys och förhandling
Är strukturerad, analytisk och trivs i en roll med både affärsdriv och samarbete
Kan driva (avancerade) projekt och ta ansvar för projektets analys, uppföljning och utveckling
Meriterande:
Erfarenhet av BI-verktyg (Power BI, Qlik) eller ERP-system
Finska språkkunskaper
Bredd inom transport och logistik, ex. e-handel, vägtransporter, sjö- och flygtransporter
Personliga egenskaper: Vi söker dig som är noggrann och strukturerad, med förmåga att omvandla komplex data till tydliga beslutsunderlag. Du är affärsmässig och lösningsorienterad, med en naturlig förståelse för hur logistik, flöden och ekonomi hänger ihop. Du är utvecklingsinriktad och trivs med att förbättra arbetssätt, processer och verktyg. Framför allt är du teamorienterad - du bidrar till en stark laganda och tycker att samarbete och gemensamma mål är vägen till framgång.
Hos oss: Du blir en del av ett engagerat och stöttande team som präglas av samarbete, professionalism och högt tempo. Här får du möjlighet att växa, påverka och bidra till att utveckla vår logistikverksamhet och kundernas affärer framåt.
Placering: Mörby, Stockholm
Om ansökan: Urval görs löpande och tjänsten kan komma tillsättas innan sista ansökningsdag. Har du frågor kring tjänsten eller processen är du välkommen att kontakta rekryteringsspecialist Thérèse Grivérus på therese.griverus@logent.se
Med hänvisning till GDPR och din integritet tar vi inte emot några ansökningar via mail.
Ersättning

Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-04-29
Detta är ett heltidsjobb.
Logent AB (org.nr 556634-4429)
(org.nr 556634-4429), http://www.logent.se Arbetsplats
Logent Kontakt
Thérèse Grivérus therese.griverus@logent.se 073-7234802 Jobbnummer
