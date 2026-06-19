Affärsdriven kundservicemedarbetare | Jämtkraft | Östersund
Manpower Aktiebolag / Kundservicejobb / Östersund Visa alla kundservicejobb i Östersund
2026-06-19
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Är du en serviceinriktad och relationsskapande person som trivs med att hjälpa kunder, lösa problem och skapa nya möjligheter? Motiveras du av att uppnå resultat och vill bidra till att fler upptäcker Jämtkrafts erbjudanden? Som konsult på Jämtkraft får du kombinera service, försäljning och samhällsnytta i en roll där varje kundmöte räknas. Ansök redan idag och bli en del av Jämtkrafts framgångsresa!
Placeringsort: Östersund
Anställningsform: Konsultuppdrag via Manpower
Omfattning: Heltid
Start/längd på uppdrag: Start september 2026 - uppdrag ca 2 år
Om jobbet som Kundservicemedarbetare
I detta uppdrag arbetar du i Jämtkrafts 1st line support - företagets främsta kontaktpunkt med kund. Rollen innebär att du skapar en positiv och värdeskapande kundupplevelse genom att hantera inkommande och utgående samtal, e‐post, chatt och sociala medier.
Det här är mer än ett traditionellt kundservicejobb. Du arbetar både reaktivt och proaktivt: du hjälper kunder med frågor och ärenden, samtidigt som du utforskar behov, identifierar affärsmöjligheter och presenterar relevanta produkter och tjänster. Du deltar även i kampanjer, event och aktiviteter som stärker kundrelationerna och skapar lojalitet.
Som kundservicemedarbetare blir du en viktig del av Jämtkrafts arbete för ett hållbart samhälle - där varje kundmöte gör skillnad.
Sammanfattning av arbetsuppgifter
Daglig kontakt med Jämtkrafts kunder via inkommande och utgående samtal
Bemöta kunder via telefon och mail med hög service och professionalism
Informera om Jämtkrafts produkter och tjänster på ett förtroendeingivande sätt
Utforska kundens behov och erbjuda relevanta lösningar genom aktiv merförsäljning
Arbeta mot uppsatta mål för försäljning och kundnöjdhet
Bidra till att utveckla kundrelationer och identifiera förbättringsmöjligheter
Delta i kampanjer, aktiviteter och uppföljning av affärsmöjligheter
Dela idéer och insikter som förbättrar arbetssätt och kunddialoger
Den vi söker
Vi söker dig som har erfarenhet av kundservice, försäljning eller annat relationsskapande arbete där du är van att skapa värde i varje kundmöte. Du har lätt för att kommunicera, lyssna in kundens behov och bygga förtroendefulla dialoger.
Med en affärsmässig inställning och ett lösningsorienterat arbetssätt bidrar du både till nöjda kunder och till att nå goda resultat genom aktiv merförsäljning.
Du är en initiativrik lagspelare med ett naturligt driv och en passion för att leverera service i toppklass. Du trivs i ett högt tempo, växlar snabbt mellan olika arbetsuppgifter och arbetar tryggt i flera digitala system parallellt.Publiceringsdatum2026-06-19Kvalifikationer
Minst gymnasieutbildning, gärna med inriktning mot service, försäljning eller administration
Erfarenhet av kundservice, försäljning eller aktiv merförsäljning
God systemvana och förmåga att hantera flera digitala verktyg samtidigt
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Om Manpower
Manpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna.Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan genom att registrera ditt CV. Notera att vi inte tar emot ansökningar via mail. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Manpower Aktiebolag
(org.nr 556348-1588)
Prästgatan 48C, 83133 Östersund (visa karta
)
831 33 ÖSTERSUND Arbetsplats
Manpower Kontakt
Contact
Veronica Forsén Alfredsson Veronica.Forsen.Alfredsson@manpower.se Jobbnummer
9971517