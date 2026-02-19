Affärsdriven kundservicemedarbetare | Jämtkraft | Östersund
Manpower AB / Kundservicejobb / Östersund Visa alla kundservicejobb i Östersund
2026-02-19
Är du en serviceinriktad och relationsskapande person som trivs med att hjälpa kunder, lösa problem och skapa nya möjligheter? Motiveras du av att uppnå resultat och vill bidra till att fler upptäcker Jämtkrafts erbjudanden? Som konsult på Jämtkraft får du kombinera service, försäljning och samhällsnytta i en roll där varje kundmöte räknas. Ansök redan idag och bli en del av Jämtkrafts framgångsresa!
Placeringsort: Östersund
Anställningsform: Konsultuppdrag via Manpower
Omfattning: Heltid
Start/längd på uppdrag: Start enligt överenskommelse - uppdrag ca 2 år
Om jobbet som Kundservicemedarbetare
I detta uppdrag arbetar du i Jämtkrafts 1st line support - företagets främsta kontaktpunkt med kund.
Som kundservicemedarbetare på Jämtkraft arbetar du med att skapa en positiv kundupplevelse genom att hantera inkommande samtal, e-post och sociala medier med syfte att leverera en positiv och värdeskapande kundupplevelse. Du driver affärer genom att aktivt kontakta kunder där du utforskar behov, identifierar nya affärsmöjligheter och presenterar relevanta produkter och tjänster. Du är även delaktig i kampanjer och evenemang samt bidrar till att stärka kundlojaliteten genom smarta lösningar och genuint engagemang. Som kundservicemedarbetare blir du en viktig del av Jämtkrafts arbete för ett hållbart samhälle - där varje kundmöte gör skillnad. Det här är ett uppdrag för dig som söker något mer än ett vanligt kundservicejobb!
Sammanfattning av arbetsuppgifter:
* Daglig kontakt med Jämtkrafts kunder genom inkommande samt utgående samtal.
* Bemöta kunder via telefon och mejl och med hög service och professionalism
* Informera om Jämtkrafts produkter och tjänster på ett förtroendeingivande sätt
* Utforska kundens behov för att kunna erbjuda relevanta och kvalitativa lösningar
* Arbeta mot uppsatta mål för försäljning och kundnöjdhet.
* Bidra till att utveckla kundrelationer och identifiera förbättringsmöjligheter
* Bidra med idéer och insikter för att förbättra arbetssätt och kunddialoger
* Följa upp nya affärsmöjligheter samt medverka i kampanjer och aktiviteter
Den vi söker
Vi söker dig som har erfarenhet inom kundservice, försäljning och relationsskapande arbete med fokus på att skapa värde i varje kundmöte. Du har en god kommunikativ förmåga, är lyhörd och har lätt för att bygga förtroende i samtal och dialoger. Med en affärsmässig inställning och ett lösningsorienterat arbetssätt bidrar du till att skapa positiva kundupplevelser och arbetar för att uppnå goda resultat.
Du är en initiativrik lagspelare med ett naturligt driv och en passion för att leverera service i världsklass. Du gillar att ta initiativ, har ett naturligt driv och trivs med att arbeta i ett högt tempo där varje kundmöte räknas. Du är van att arbeta självständigt men trivs också i samarbete med andra, och har förmågan att växla mellan olika uppgifter och system med fokus på kvalitet och effektivitet. Publiceringsdatum2026-02-19Kvalifikationer
* Du har minst gymnasieutbildning, gärna med inriktning mot service, försäljning eller administration.
* Erfarenhet av kundservice och försäljning med goda resultat
* God systemvana och förmåga att hantera flera digitala verktyg parallellt
* Flytande svenska och engelska i både tal och skrift
Om Jämtkraft
Jämtkraft är en energikoncern med sin hemvist i Jämtland men med en marknad långt större än så. Företaget ägs av kommunerna Åre, Krokom och Östersund. Det präglar företaget på så sätt att det inte bara ska gå med vinst utan också bidra till samhällsnytta. För Jämtkraft innebär samhällsnytta att de försöker tänka långsiktigt och hållbart, för många. Det handlar om hållbart och klimatsmart leverne men också om hållbara och långsiktiga affärer. Jämtkraft ska vara en drivkraft för samhället där de verkar och bidra till ett bra liv för alla dess innevånare.
Besök gärna Jämtkrafts konton på Facebook, Instagram och Linkedin eller gå till https://www.jamtkraft.se/om-oss/vilka-ar-jamtkraft/
Om Manpower
Manpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna. Som konsult hos oss får du en dedikerad konsultchef som finns där för dig och tillsammans arbetar ni för att du ska utvecklas i din yrkesroll. Så ansöker du
Varmt välkommen att skicka in din ansökan redan idag via "Ansök nu"-knappen - urval sker löpande och uppdraget tillsätts så snart vi hittat rätt person för Jämtkraft!
Vi tar inte emot ansökningar via mejl, men har du frågor om uppdraget eller rollen som konsult är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: veronica.forsen.alfredsson@manpower.se Ersättning
