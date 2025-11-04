Affärsdriven kommersiell förvaltare - Stockholm
Vår kund är ett av landets största bostads- och fastighetsbolag med lång erfarenhet av att utveckla och förvalta både bostäder och kommersiella lokaler. Bolaget har en viktig roll i stadens tillväxt och samhällsutveckling och arbetar aktivt för att skapa trygga och hållbara boende- och arbetsmiljöer. En medarbetare kommer att vara frånvarande under en period, och uppdraget syftar till att tillsätta en konsult som kan ansvara för motsvarande arbetsuppgifter under tiden.
Beskrivning av uppdraget / rollen
Din främsta uppgift är att skapa, vårda och utveckla affärsrelationer med lokalhyresgäster, där flera är stora och strategiskt viktiga aktörer.
Rollen kräver självständighet, initiativkraft och en praktisk förmåga att hantera operativa frågor inom fastighetsförvaltning.
Du ansvarar för inkommande kundärenden, såsom lokalanpassningar, skadeståndsärenden och avtalshantering.
Du har ekonomiskt ansvar för påverkbara intäkter och kostnader inom ditt lokalbestånd.
Du samverkar nära lokaluthyrare och säkerställer rätt förutsättningar vid nyuthyrningar, omförhandlingar och överlåtelser.
I rollen ingår att agera beställare i lokalanpassningsprojekt och konverteringar samt att ta fram beslutsunderlag och investeringskalkyler.
Regelbundna kundbesök och statusbesiktningar är en naturlig del av arbetet.
Du arbetar nära kollegor inom uthyrning, förvaltning och specialistområden som juridik och störningshantering.
Syfte och förväntat resultat
Konsulten ska vara självgående och trygg i rollen som kommersiell förvaltare. Målet är att snabbt kunna ta över relevanta ansvarsområden, säkerställa kontinuitet i leveransen och upprätthålla hög kvalitet i kundkontakter och affärsresultat.
Omfattning
Tjänsten uppskattas motsvara heltid (cirka 38 timmar per vecka) under hela uppdragsperioden. Omfattningen är en kvalificerad uppskattning och kan komma att justeras utifrån verksamhetens faktiska behov. Någon garanterad volym kan inte lämnas, utan leverans sker i enlighet med det behov som uppstår.
Skallkrav
Minst två (2) års erfarenhet som kommersiell förvaltare, eller minst fem (5) års erfarenhet som fastighetsförvaltare med ansvar för kommersiella lokaler.
God fastighetsekonomisk förståelse samt erfarenhet av att ta fram beslutsunderlag, investeringskalkyler och budget.
God kännedom om lokalhyresjuridik och förmåga att tolka och tillämpa relevanta lagar och regler.
Eftergymnasial utbildning inom fastighetsförvaltning eller motsvarande erfarenhet. Publiceringsdatum2025-11-04Dina personliga egenskaper
Lösningsorienterad och affärsdriven
Strukturerad och ansvarstagande
God samarbetsförmåga och kommunikativ
Trygg och modig i beslutsfattande
Språkkrav
Flytande svenska, i tal och skrift
Tillträde och ansökan:
Startdatum: 14-Nov-2025-11-14
Slutdatum: 2026-03-20. Möjlighet till 2 månaders förlängning
Sista ansökningsdagen: 2025-11-11
Distansarbete: runt 1 dag/vecka i överenskommelse med kunden
Ort: Stockholm
Kontaktperson: 0790 062 711
Urval och intervjuer sker löpande!
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Ersättning
