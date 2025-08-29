Affärsdriven jobbkonsult med hjärta för människor
Clockwork Bemanning & Rekrytering AB / Personaltjänstemannajobb / Uppsala Visa alla personaltjänstemannajobb i Uppsala
2025-08-29
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Clockwork Bemanning & Rekrytering AB i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Håbo
, Enköping
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-08-29Om företaget
Hej! Det är vi som är Clockwork. Vi arbetar med rekrytering, bemanning och matchning men vi brukar säga att vi är i "bättre framtidsbranschen" - för vi vill vara en kraftkälla för företag och människor som vill utvecklas. Vårt erbjudande är träffsäker matchning mellan företagens behov och medarbetarnas kvaliteter. Vi tror på människor och vi vet att rätt människa på rätt plats gör skillnad. Därför är det viktigt för oss att ha koll på varje marknad, varje företag och varje medarbetare. Och därför är det viktigt för oss med en stark lokal närvaro. Du möter oss i fler än tjugo städer från Mälardalen och Stockholm i söder till Luleå i norr.
Inom Clockwork Matchning arbetar vi med att hjälpa arbetssökande vidare till jobb eller utbildning. Arbetsförmedlingen är vår uppdragsgivare och vårt mål är att alla som väljer oss som leverantör ska nå sysselsättning så snabbt som möjligt.Arbetsuppgifter
Vi söker nu en affärsdriven jobbkonsult till vårt kontor i Uppsala, i första hand ett vikariat för vår kollega som går på föräldraledighet men chansen är stor att det blir en tillsvidareanställning om allt fungerar bra.
Som jobbkonsult stöttar du våra deltagare genom hela processen mot jobb eller studier. Du rustar dem med kunskap om arbetsmarknaden och ger verktyg som ökar chanserna till sysselsättning. Du har också en nyckelroll i att skapa och underhålla kontakter med arbetsgivare, rekryterare och utbildningsanordnare, för att hitta rätt matchningar.
I rollen kommer du bland annat att:
• Arbeta aktivt med arbetsgivare och utbildningssamordnare för att deltagare så snabbt som möjligt ska komma ut i arbete eller påbörja studier. Det innebär både att utveckla befintliga kontakter och att dagligen söka nya samarbeten.
• Hålla individuella samtal för att kartlägga deltagarnas kompetenser och behov, samt utifrån deras behov stärka deras chanser till jobb eller utbildning.
• Stötta i att skapa professionella CV:n och personliga brev, ge intervjuträning samt hjälpa deltagare i det praktiska jobbsökandet.
• Hålla seminarier och workshops som stärker deltagarnas kunskaper om arbetsmarknaden och effektivt jobbsökande.
Arbeta strukturerat i olika affärssystem och följa upp resultat.Profil
Vi söker dig som är kommunikativ, affärsdriven och har ett genuint intresse för människor. Du trivs med ett högt tempo, är lösningsorienterad och ser möjligheter där andra ser hinder. Du gillar att bygga relationer - både med deltagare och arbetsgivare.
För att lyckas i rollen är du prestigelös, handlingskraftig och kreativ - du tänker gärna utanför boxen för att hitta lösningar som leder till sysselsättning.
Du behöver ha:
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift. Fler språk är meriterande.
• B-körkort.
Inom Clockwork Matchning arbetar vi med att hjälpa arbetssökande på vägen mot arbete eller utbildning. Arbetsförmedlingen är vår kund och vårt uppdrag är att säkerställa att alla arbetssökande som väljer oss som leverantör lämnar oss med sysselsättning så snabbt som möjligt.
Grundkrav för att arbeta som jobbkonsult (enligt upphandlingskrav):
Du måste uppfylla något av följande:
• Eftergymnasial utbildning om minst 180 hp samt minst två års dokumenterad heltidsarbetslivserfarenhet.
eller
Minst ett års heltidsstudier på eftergymnasial nivå med godkänt resultat, samt minst tre års dokumenterad heltidsarbetslivserfarenhet inom något av följande områden:
• Arbetsledning med personalansvar
• Rekrytering
• Omställningsarbete för arbetssökande
• Studie- och yrkesvägledning
• Personalfrågor (inte enbart administration)
• Arbetslivs- och arbetsmarknadsfrågor
• Social- och gruppsykologi
• Karriärvägledning Så ansöker du
Clockwork Matchning består av 14 engagerade medarbetare, och vår kultur präglas av laganda och engagemang. Vill du bli en av oss? Vi hoppas det!
Ansök via vår hemsida: www.clockworkpersonal.se.
Urval sker löpande, så vänta inte - dock senast 2025-09-14.
Har du frågor om tjänsten? Kontakta Malin Nyström på 073-351 27 54 eller malin.nystrom@clwork.se
.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "17441". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Clockwork Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556913-7325), http://www.clockworkpersonal.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Clockwork Matchning AB Kontakt
Malin Nyström malin.nystrom@clwork.se +46 73 351 27 54 Jobbnummer
9482651