New Professional Minds AB / Säljarjobb / Stockholm2021-04-13Vi står i startgroparna för en spännande tillväxtresa med siktet mot 2025. Fram till dess ska vi bland annat öppna kontor på flera orter än Göteborg där första steget kommer bli ett kontor i Stockholm. Nu söker vi våra första medarbetare som ska starta upp detta kontor.Om rollenAtt etablera sig på en ny ort känns spännande och vi kommer inledande satsa på att etablera nya kundkontakter och sprida vårt varumärke. För denna roll ser vi det därför som ett krav att du har flera års erfarenhet av att jobba konsultativt och säljande mot kunder. Förmodligen har du redan nu ett upparbetat kontaktnät att bearbeta. Du har erfarenhet av att jobba med mindre kunder samt större ramavtalskunder. Eftersom vi jobbar med att rekrytera IT och Teknikprofiler i syfte att hjälpa våra kunder att växa med kvalitet är det viktigt att du förstår deras värld och vad vi kan bidra med för att de ska uppnå sina mål. Långsiktiga relationer med våra kunder är viktigare än snabba affärer.Hos oss står teamet i fokus! Även fast denna roll till en början kommer ha tyngdpunkt på sälj och kundkontakt är det viktigt att du har ett prestigelöst förhållningssätt och kan hoppa in i olika delar av leveransen vid behov. Detta i kombination med att kontoret är under uppbyggnad gör att du kommer behöva hugga i där det behövs. Du gillar att skapa ordning i en vardag som inte alltid är ordnad och jobbar som bäst i ett högt tempo.För att trivas hos oss tror vi att du är en "doer" som är ute efter en tjänst att brinna för i ett spännande företag att växa med. På sikt finns det stor potential att växa inom New Minds. Vi ser redan nu följande möjliga vägar: internt ledarskap, fortsätta driva säljarbetet mot region Stockholm, växa in i en konsultchefstjänst m.m. Vi ser till dig som individ i kombination med de möjligheter vi kan erbjuda.Vilka är New Minds?Vi är ett rekryteringsföretag med fullt fokus på vår vision: "Att få människor att växa med sin yrkeskarriär och att få våra kunder att växa med hjälp av de mest lämpliga individerna. Vi vill vara det naturliga valet för de som vill uppnå sin fulla yrkesmässiga potential"Detta uppnår vi genom träffsäkra rekryteringar, alltid med kandidaten i fokus samt ett professionellt och långsiktigt samarbete med våra kunder.Vår kultur präglas av arbetsglädje, vikten av att ställa upp för varandra och drivet att alltid prestera på topp. Vi är ett energifyllt gäng på lite drygt 20 personer och vill nu utöka vårt team då vi växer och har många spännande utmaningar framför oss.Nästa satsning är att starta upp vårat andra kontor. Idag finns vi i Göteborg men kommer att finnas även i Stockholm inom en snar framtid. Denna tjänst är en del av denna satsning och kommer vara en av de första anställda på plats på Stockholmskontoret.Vi som jobbar på New Minds idag har varierande bakgrunder men samlas kring vårt intresse för människor, innovation och teknik. Gillar du musik, sport, frispråkiga diskussioner och sociala aktiviteter passar du troligtvis in!IT- och TeknikrekryteringVi är nischade inom IT- och Teknikrekrytering mot framförallt nyexaminerade ingenjörer men vill kunna finnas där som ett stöd genom hela karriären. Vårt mål är att matcha våra kandidaters preferenser, kompetenser och drömmar med rätt företag för att trivas där och utvecklas på lång sikt.Vi har sedan 2011 hjälpt våra kunder att stärka sin verksamhet med rätt personer. Under årens lopp har vi haft nöjet att samarbeta med en mängd olika typer av företag sett till storlek, kultur och inte minst produkterna/tjänsterna de utvecklar. Vi jobbar för långsiktiga relationer men ser även fram emot att inleda nya samarbeten framöver.En annan spännande del av vår verksamhet är New Minds Academy. Detta är vårt 12-månaders rekryteringserbjudande som ger kandidaterna en kickstart på karriären efter studierna in på något av Sveriges mest spännande företag. Under året erbjuds utbildningar för att boosta inlärningskurvan, sociala aktiviteter tillsammans med övriga Academy-deltagare samt yrkesverksamma i syfte att bredda sitt nätverk och framförallt hands-on relevanta arbetsuppgifter på företaget.Vårt erbjudandeEn roll med mycket eget ansvar och stora påverkansmöjligheter. Möjligheten att få jobba mot några av Sveriges mest intressanta företag, allt från världsledande till mindre bolag med stor potential.Konkurrenskraftiga anställningsförmåner.En spännande färd framåt!Vi är i en tillväxtfas vilket öppnar upp för att kunna växa internt i takt med att nya möjligheter visar sig. Vårt mål är att alla på New Minds ska känna att de trivs och kan utvecklas tillsammans med företaget. Vill du vara med att ta New Minds till nästa nivå?Tillsättning sker löpande, hör av dig om det känns intressant!Bra att vetaOmfattning: HeltidStart: Augusti eller tidigareLön: MånadslönArbetsort: StockholmVaraktighet, arbetstidHeltid Tillsvidare2021-04-13Månadslön - Fast lönSista dag att ansöka är 2021-05-31New Professional Minds AB5686790