Affärscontroller
Berte Qvarn är en del av Bertegruppen, Sveriges äldsta familjeföretag med anor från 1569. Det är med kärlek till arvet och genuin omsorg om kvalitet och miljö som vi driver en av Europas modernaste kvarnar. Genom århundranden har familjen Stenström byggt upp den verksamhet som idag är hjärtat i Sveriges äldsta familjeföretag. På Berte Qvarn finns hela kedjan från inköp av råvara, dvs spannmål, till spannmålsmottagning och laboratorium där vi analyserar inkommande spannmål och färdigt mjöl. I qvarnen maler vi mjölet enligt samma principer - på samma plats, med kraft från samma vatten och av samma familj som 1569. Därefter distribuerar vi vårt mjöl med egna chaufförer och egna bilar: www.berteqvarn.se
Nu söker vi en Affärscontroller
Är du intresserad av att arbeta i ett familjeföretag där tradition och innovation möts, i ett team med engagerade kollegor? Vi kan erbjuda en analytisk och omväxlande roll i ett framgångsrikt halländskt livsmedelsföretag med tydligt fokus på hållbarhet, lokal förankring och nytänkande.
Berte Qvarn AB fortsätter expandera och söker nu en person som kan stödja verksamheten inom frågeställningar kopplade till utveckling, effektivisering och lönsamhet. Rollen fokuserar i huvudsak på analyser, kalkylering samt processutveckling i hela värdekjedjan.
Kommande 2 år står vi inför en spännande resa med byte av ERP system/affärssystem, det är därför meriterande om du har erfarenhet av systembyte. Ditt arbete kommer ligga till grund för ledningsbeslut och strategiska vägval.
Några av dina fokusområden kommer vara:
Superuser för kommande ERP system
Prissättningsprocessen
Försäljnings- och lönsamhetsanalyser
Produkt- och inköpskalkylering
Analys av produktionsprocessen
Delaktig vid budget- och prognosarbete
Vi tror du har några års erfarenhet av en liknade roll såsom produktionscontroller på ett tillverkande företag och en relevant högskoleexamen. Du är en van affärsystemanvändare och har en stark drivkraft att undersöka och utveckla.
Egenskaper vi letar efter är förmågan att analysera, samarbeta och ta ansvar. Det är viktigt att du delar Berte Qvarns värderingar kring ärlighet, omtänksamhet och nyfikenhet.
I rollen rapporterar du till VD och du samarbetar dagligen med kompetenta kollegor i olika delar av verksamheten.
Är du personen vi söker kan vi erbjuda dig en intressant utmaning i en positiv och stimulerande miljö på den halländska landsbygden. I denna rekrytering samarbetar Berte Qvarn AB men Nilsson & Mossberger. Har du frågor kring tjänsten tveka inte att ta kontakt med Carin Mossberger: 0701-460 390 eller Andreas Nilsson 0701-460 391. Vi ser fram emot din ansökan snarast, urval sker löpande.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nilsson & Mossberger AB
311 67 SLÖINGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Berte Qvarn AB
