Affärschef till Vy Buss, Borås
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-30Om tjänsten
Drivs du av att bygga nytt från grunden, skapa resultat och vara en del av ett team med ett enormt driv? Nu har du chansen! Vy Buss har vunnit ett omfattande trafikavtal och söker nu en affärschef till Borås. Vi söker dig med driv, affärsfokus och en naturlig vilja att få saker att hända. Du får mandat att etablera och leda en verksamhet som blir en viktig del av stadens kollektivtrafik under lång tid framåt.
Dina ansvarsområden
Som Affärschef har du det övergripande ansvaret för att bygga upp, leda och utveckla verksamheten i Borås. Du ansvarar för att säkerställa en stabil, säker och kvalitativ leverans enligt trafikavtalet med Västtrafik samtidigt som du driver affären mot uppsatta mål för resultat, kundnöjdhet och hållbarhet.
Rollen kombinerar strategiskt affärsansvar med ett närvarande ledarskap i en verksamhet som bedrivs dygnet runt. Du kommer att vara Vys främsta representant i relationen med Västtrafik samtidigt som du bygger och utvecklar den lokala organisationen med fokus på kultur, prestation och engagemang.
Du leder verksamhetens lokala ledningsgrupp, ansvarar för budget, affärsuppföljning och verksamhetsutveckling samt säkerställer att verksamheten bedrivs effektivt och i enlighet med avtal, lagar och regelverk. En viktig del av uppdraget är också att skapa goda relationer med medarbetare, fackliga parter och externa intressenter.
Om dig
Du är en trygg och engagerande ledare som motiveras av att bygga verksamheter, utveckla människor och skapa resultat tillsammans med andra. Du har en god affärsförståelse, ett strukturerat arbetssätt och förmågan att kombinera strategiskt tänkande med operativ närvaro. Genom ett inkluderande och kommunikativt ledarskap skapar du förtroende, engagemang och långsiktiga relationer i en verksamhet där människor står i centrum.
Vi ser att du har högskoleutbildning eller motsvarande erfarenhet samt dokumenterad erfarenhet av att leda större operativa och personalintensiva verksamheter. Du har arbetat med affärs- och resultatansvar, lett genom andra chefer och varit en del av en ledningsgrupp. Vidare har du erfarenhet av förändrings- och utvecklingsarbete, budgetansvar och affärsstyrning. Erfarenhet från transport-, logistik- eller annan verksamhet med hög operativ komplexitet är meriterande, liksom erfarenhet av avtalsstyrd verksamhet och förhandlingar med både kunder och fackliga parter.
Vy Buss erbjuder
Hos Vy Buss får du möjlighet att ta dig an ett spännande kollektivtrafikprojekten i Sverige. Du blir en del av en nordisk koncern med starka värderingar, långsiktigt perspektiv och ett tydligt fokus på hållbar utveckling.
Här får du stort mandat att påverka och forma verksamheten från start, samtidigt som du har stöd från en erfaren organisation med specialistfunktioner inom bland annat HR, ekonomi och affärsutveckling. Du blir en del av ett prestigelöst och engagerat sammanhang där samarbete, ansvarstagande och utveckling står i fokus.
Ansökan och kontakt
Varmt välkommen med din ansökan senast 16 augusti via maquire.se, som Vy Buss samarbetar med i denna rekrytering. Om du har frågor kontakta gärna Maria Hörnestam på 076-338 76 46 eller maria.hornestam@maquire.se
Observera att ansökningstiden för denna tjänst är något längre än vanligt med anledning av den kommande semesterperioden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Maquire Sverige AB
(org.nr 556756-3506)
Polhemplatsen 5 (visa karta
)
411 01 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vy Buss AB Kontakt
Seniorkonsult
Maria Hörnestam maria.hornestam@maquire.se 076-3387646 Jobbnummer
9985305