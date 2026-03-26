Affärschef till SJ AB
2026-03-26
I den här rollen på SJ får du en central roll i utvecklingen av vår kommersiella verksamhet där du bidrar till attraktiva och hållbara resor för människor i hela Sverige.
Som Affärschef ansvarar du för att utveckla affären för en eller flera av våra kommersiella tåglinjer. Du arbetar med ett helhetsperspektiv - från marknad och kundbehov till erbjudande, prissättning och externa samarbeten - med målet att stärka lönsamhet, konkurrenskraft och kundupplevelse.
Din kommande roll
I rollen driver du utveckling och prioriteringar på linjenivå och omsätter SJs strategi till konkreta initiativ, i nära samarbete med andra funktioner inom organisationen. Rollen innebär stort eget ansvar och handlingsutrymme i en matrisorganisation, där du skapar resultat genom påverkan, analys och samarbete. Du blir en av fyra affärschefer, tillhör division Kommersiell Trafik och rapporterar till Chef Pris och Produkt.
Som affärschef kommer du bland annat att:
planera, utveckla och driva linjens affär med fokus på tillväxt, kundupplevelse och konkurrenskraft
analysera marknad, efterfrågan och affärsutfall och omsätta insikter till prioriterade initiativ
sätta riktning för erbjudande, trafikupplägg, prissättning och servicekoncept tillsammans med relevanta funktioner
definiera kommersiella behov och ge underlag till marknad och försäljning
arbeta tvärfunktionellt med exempelvis trafikplanering, fordonsprogram, Trafik & Service och Revenue management
företräda SJ i dialog med externa intressenter, inklusive regioner, myndigheter och kundföreningar
förhandla och följa upp trafik- och avtalslösningar.
Förväntningar på den vi söker
Vi söker dig som är affärsmässig, analytisk och initiativtagande, med förmåga att skapa starka relationer och driva samarbete i en komplex organisation. Du är lösningsorienterad, självständig och prestigelös, med hög integritet och en stark vilja att ta ansvar. Rollen kräver också uthållighet, beslutsamhet samt förmåga att påverka både internt och externt och att bygga förtroende hos många olika intressenter.
Vidare ser vi gärna att du har:
Akademisk examen (t.ex. civilekonom eller civilingenjör) eller motsvarande erfarenhet
Flerårig erfarenhet av affärsansvar, produktansvar, avtalsarbete eller liknande kommersiella roller
Erfarenhet av att arbeta i en komplex organisation där du drivit resultat genom samarbete snarare än formellt mandat
God förståelse för hur intäkter och affär skapas i tjänsteverksamheter
Förmåga att analysera data och affärssamband och omsätta detta till beslut och prioriteringar
Det är meriterande om du har erfarenhet från exempelvis transport- eller resebranschen, abonnemangs- eller avtalsaffärer eller annan samhällsnära verksamhet. Erfarenhet av externa partnerskap och förhandlingar är också ett plus.
Varför SJ
Hos oss får du en nyckelroll i en organisation som spelar en viktig roll i den gröna omställningen.
Vi erbjuder dig:
Ett självständigt och ansvarsfullt uppdrag med stort inflytande
Möjlighet att påverka både affär och kundupplevelse i stor skala
En dynamisk miljö med många kontaktytor, både internt och externt
Engagerade kollegor och en organisation med stark framtidstro
I den här rekryteringen samarbetar SJ med Jefferson Wells. Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta rekryteringskonsult Malin Magnusson, 076-780 68 64, malin.magnusson@jeffersonwells.se
.
Vi arbetar med löpande urval, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt, dock senast 20 april 2026.
Sista dag att ansöka är 2026-04-23
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Experis AB
(org.nr 556855-1104)
Vasagatan 10
)
111 20 STOCKHOLM
SJ AB
Malin Magnusson Malin.Magnusson@jeffersonwells.se +46767806864
9821840