Affärschef till Hybridge
Onepartnergroup Väst AB / Administratörsjobb / Kungsbacka Visa alla administratörsjobb i Kungsbacka
2026-07-03
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, Mölndal
, Göteborg
, Härryda
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eller i hela Sverige
På Hybridge bygger vi långsiktiga relationer och hållbara affärer. Nu söker vi en Affärschef som vill ta ett helhetsansvar för att utveckla vår affär!
Om Hybridge
Vi på Hybridge är specialister på stommar –trä, stål, betong och hybridlösningar. Vi levererar helhetslösningar som är smarta, hållbara och helt anpassade efter våra kunders behov. Vi är produktoberoende vilket ger oss flexibilitet att alltid välja det bästa alternativet för varje unikt projekt.
Det som verkligen utmärker oss är vår kultur. Hos oss är det nära mellan människor, besluten och idéerna. Vi har en stark sammanhållning, korta beslutsvägar och en familjär känsla där alla känner sig sedda och delaktiga. Vi tror på långsiktiga relationer, både med kunder och medarbetare.
Vi växer och söker nu dig som trivs nära marknaden, har ett starkt affärsdriv och vill vara med och utveckla både verksamheten och regionen.
Om rollen
Som Affärschefs på Hybridge har du ett övergripande ansvar för affärs och marknadsfrågor inom ditt ansvarsområde med fokus på långsiktig lönsamhet, kundnöjdhet och bolagets övriga strategiska mål.
Här får du en nyckelroll där du ansvarar för att initiera, driva och utveckla bolagets affärer från tidiga förfrågningar till kontrakterade projekt samt säkerställa en strukturerad överlämning till projektorganisationen. Du verkar som affärsstöd till projektorganisationen under genomförandefasen och ansvarar för att avtal, kommersiella villkor och kundrelationer hanteras på ett ändamålsenligt sätt.
Vidare du ingår i vår marknadsgrupp med gemensamt budgetansvar och arbetar nära vår VD, Koncernchefen, Affärs- och Regionchef Halland & Västergötland samt övriga Affärschefer. Du har stor frihet i rollen samtidigt som du har tillgång till ett stöttande och ett erfaret team.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Driva och utveckla marknads- och försäljningsstrategier inom ditt ansvarsområde och utifrån gällande budget.
Utveckla, upprätthålla och stärka relationer med befintliga och potentiella kunder.
Leda och styra försäljningsarbetet inom ditt ansvarsområde och utifrån gällande budget.
Mottaga och registrera projektförfrågningar, riskbedöma och avgöra vilka projekt vi skall lämna anbud på.
Kalkylera och lämna anbud
Förhandla, ingå och teckna avtal med beställare och att som ombud företräda bolaget gentemot beställare i affärs och avtalsrelaterade frågor.
Säkerställa att affärer genomförs i enlighet med avtal, gällande lagstiftning samt interna policyer och rutiner.
Fungera som affärsstöd till projektledare under projektets genomförande i frågor som rör avtal, kommersiella villkor och kundrelationer.
Om dig
Vi tror att du idag arbetar som arbetschef, projektchef eller affärschef med god erfarenhet av totalentreprenad och med ett starkt affärssinne. Du har erfarenhet av kommersiella byggprojekt, känner dig trygg i både tekniska och kommersiella frågor och är van att ta ansvar, fatta beslut och bygga långsiktiga kundrelationer.
För att trivas och lyckas i rollen är du affärsmässig, driven och resultatorienterad med ett starkt eget initiativ. Du är kommunikativ, förtroendeingivande och skicklig på att skapa relationer och förhandla. Samtidigt arbetar du strukturerat och lösningsorienterat, har ett öga för detaljer och förmågan att engagera och leda andra genom samarbete och tydlighet, även utan formellt personalansvar.
Vi ser gärna att du har:
Minst fem års erfarenhet i en liknande roll som exempelvis arbetschef, projektchef eller affärschef
God erfarenhet från byggbranschen inom totalentreprenad
Dokumenterad erfarenhet av affärsutveckling, anbud och försäljning
Stark byggteknisk förståelse
Relevant utbildning inom exempelvis byggteknik eller ekonomi, men vi lägger större vikt vid din erfarenhet, dina resultat och dina personliga egenskaper än vid formell utbildning
Ett etablerat nätverk i Göteborgsregionen är meriterande
Meriterande med erfarenhet från vår bransch
Vad erbjuder vi dig?
Hos Hybridge får du mer än bara ett jobb. Här blir du en del av ett team med stark gemenskap, där vi både har roligt tillsammans och där din kompetens gör en verklig skillnad. Vi är ett företag med höga ambitioner, men vi behåller alltid hjärtat i det personliga och tror på att växa tillsammans.
Vi erbjuder en entreprenöriell miljö där beslutsvägarna är korta och där du har stora möjligheter att påverka både din egen och företagets utveckling.
Bra att veta
Plats: Kungsgatan 6, Kungsbacka
Omfattning: Heltid
Start: Omgående eller enlig överenskommelse
Vad händer när du har sökt tjänsten?
I denna rekrytering samarbetar Hybridge med OnePartnerGroup. För frågor och liknande är du välkommen att ta kontakt med Tania Benitez på tania.benitez@onepartnergroup.se
(mailto:tania.benitez@onepartnergroup.se
) eller Rebecka Svensson på rebecka.svensson@onepartnergroup
I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat ditt intresse matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. I processen kommer sedan urval genom intervjuer, referenstagning och bakgrundskontroll ingå för de kandidater som utifrån matchning med tjänstens kravprofil går vidare till kommande steg. För oss är det viktigt att ta del av din upplevelse när du har sökt en tjänst hos oss. Därför skickar vi ut en kort enkät när du har sökt tjänsten och när processen är avslutad.
Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Väst AB
(org.nr 559041-3083), https://hybridgegroup.se/
434 31 KUNGSBACKA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hybridge Syd AB Kontakt
Affärsområdeschef
Tania Benitez tania.benitez@onepartnergroup.se Jobbnummer
9992273