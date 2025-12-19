Affärschef/IT-Konsultchef sökes till Deploja!
2025-12-19
Vi på Deploja brinner för att skapa digitala lösningar som gör verklig skillnad - för våra kunder, våra medarbetare och samhället i stort. Nu söker vi dig som vill ta nästa steg i karriären och bli en del av vårt ledarteam i Stockholm.
I den här rollen får du kombinera IT/Tech, ledarskap och sälj/affärsutveckling - och vara med och forma både team och våra kundleveranser. I den här 360 rollen bygger och leder du ett team av seniora IT-specialister. Du blir en nyckelperson i vår fortsatta tillväxt och ansvarar både för medarbetarnas utveckling och för våra kundrelationer.
Du har en mångsidig arbetsroll som omfattar:
Nätverkande & rekrytering - attrahera, searcha, intervjua och matcha rätt konsulter till våra kunder eller partners.
Kundrelationer & försäljning - utveckla långsiktiga kundsamarbeten, prospektera nya affärer och följa upp leveranser.
Personalansvar - coacha, stötta och följa upp konsulterna för att säkerställa både trivsel och professionell utveckling.
Relationsbyggande - skapa gemenskap och engagemang genom aktiviteter och initiativ på individ-, team- och bolagsnivå.
Kort sagt: du blir spindeln i nätet som får människor, affärer och leveranser att växa tillsammans. Vi tror att du har:
Några års erfarenhet av sälj & rekrytering inom IT/Tech-konsultbranschen.
Eftergymnasial utbildning och ett starkt driv att utvecklas vidare.
En naturlig förmåga att skapa och vårda relationer - med både kunder och seniora IT-Specialister.
Affärssinne och erfarenhet av att driva hela processen från prospektering till avslutad affär.
Starkt intresse inom digitalisering alt. tidigare erfarenhet/utbildning inom området
Flytande i tal/skrift(svenska och engelska)
Du är nyfiken, engagerad och har ett genuint intresse för människor, teknik och affärer.
Om Deploja är ett IT-konsultbolag som utmanar branschen. Vår modell är enkel och tydlig - våra konsulter får högre ersättning för samma arbete och större frihet att välja sina förmåner. På så sätt attraherar vi några av marknadens bästa utvecklare och specialister, vilket gör oss till en stark partner för både kunder och medarbetare.
Hos oss får du arbeta i en entreprenöriell miljö med korta beslutsvägar, stort inflytande och möjlighet att påverka bolagets och din egna framtid.
Start: Snarast, med hänsyn till uppsägningstid. Plats: Stockholm/Solna. Lön: Grund 35'-50'/mån och attraktiv provisions modell Urval sker löpande - vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Deploja AB
(org.nr 556932-8155), https://deploja.se/ Kontakt
Simon Kanaan simon.kanaan@deploja.se 0707666496 Jobbnummer
9657904