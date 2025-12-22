Affärsansvarig till Biototal i Östergötland
TNG Group AB / Säljarjobb / Linköping Visa alla säljarjobb i Linköping
2025-12-22
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos TNG Group AB i Linköping
, Mjölby
, Finspång
, Motala
, Norrköping
eller i hela Sverige
Drömmer du om att utveckla cirkulära affärer? Bli affärsansvarig på växande Biototal Norden AB!
Biototal växer - vi söker affärsansvariga till region Mitt!Hos oss blir du en del av ett ledande företag inom cirkulär ekonomi, där vi kombinerar entreprenörsanda med tydliga mål och engagemang för hållbarhet. Som affärsansvarig får du ett utvecklande ansvar med stort handlingsutrymme, där du konkret kan bidra till ett mer hållbart lantbruk genom kalk, slam och biogödsel. Vi värdesätter samarbete, både internt och med våra kunder, och erbjuder en familjär arbetsmiljö med högt i tak.Vill du vara med och driva förändring i ett växande företag som tar ansvar för kretsloppet? Bra.Välkommen med din ansökan redan idag!
Ditt anställningserbjudande
Som affärsansvarig får du inte bara en fältintensiv och självständig roll i lantbrukets framkant, du får också ta del av generösa villkor. Vi erbjuder tjänstebil, privat sjukvårdsförsäkring, friskvårdsbidrag och 30 dagars semester samt flexibilitet att delvis arbeta på distans.
Du omfattas av kollektivavtal med trygghets- och pensionslösningar (ITP1, föräldralön, AGS, TGL m.fl.), och får tillgång till modern utrustning för ett effektivt arbete i fält och på kontor.Publiceringsdatum2025-12-22Arbetsuppgifter
Utveckla och ansvara för ett eget försäljningsområde kopplat till hela vår produktportfölj med fokus på kretsloppsprodukter samt proaktiv försäljning av dessa.
Planera och samordna säsong, spridning och kundrotation med fokus på kalk, slam och biogödsel i nära samarbete med logistik och produktion.
Bygga och vårda långsiktiga kundrelationer, från första kontakt till offert, förhandling och affärsuppföljning.
Delta i mässor, kundevent och lokala marknadsinsatser.
Uppföljning av kunderna med ansvar för lönsamhet, kundnöjdhet och dokumentation i företagets CRM-system. Du arbetar affärsmässigt med budget, prognoser och uppföljning av volymer och marginaler och bidrar till en tydlig bild av utvecklingen i ditt område.
Värt att veta
Rollen innebär regelbundna resor och en del övernattningar. Du arbetar självständigt men har alltid nära kontakt med ditt team. Anställningen är på heltid och du rapporterar till Säljchef.
Du blir en viktig del av ett växande bolag med målet att tredubbla omsättningen inom några år, där varje medarbetare har stor påverkan. Som affärsansvarig har du ett tydligt mandat att genomföra affärsförhandlingar och ingå kundavtal inom givna ramar. Du har stor frihet i ditt arbete, men också ansvar för att dina beslut ligger i linje med företagets riktlinjer och övergripande mål.
Våra förväntningar
Vi söker dig som är nyfiken, självgående och affärsdriven. Du har ett tydligt driv, är strukturerad och trygg i att arbeta självständigt i fält. Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av försäljning. Du är van att ta kontakt, bygga relationer och stänga affärer, gärna inom lantbruk eller motsvarande.
Praktisk eller teoretisk förståelse för jordbruk är en förutsättning för att lyckas i rollen, till exempel genom egen erfarenhet eller utbildning som lantmästare. Vidare är du digitalt van, bekväm med resor och trivs i en miljö där förändring, entreprenörskap och initiativförmåga är vardag. Erfarenhet av kalk, gödsel eller REVAQ är meriterande.
Intresserad?
Rekryteringen sker i samarbete med TNG, specialister på kompetensbaserad och fördomsfri rekrytering, bemanning och interim. Vi ser fram emot att få din ansökan med CV eller LinkedIn-profil, och utan personligt brev, i vårt enkla ansökningsformulär. Notera att vi inte kan ta emot ansökningar via e-post, men att du alltid är välkommen att maila rekryteraren vid frågor. Efter inskickad ansökan kommer vi dels anonymisera dina personuppgifter, dels be dig att göra ett par rekryteringstester, innan vi gör en första bedömning. Givetvis får du mer information om varje steg när det är dags och så snart du skickat in din ansökan kan du följa den i realtid via vår hemsida. Observera att vi gör urval löpande och tjänsten kan därför tillsättas före sista ansökningsdatum. Varmt välkommen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tng Group AB
(org.nr 556648-2781), https://www.tng.se/
Kungsgatan 8 (visa karta
)
702 37 ÖREBRO Arbetsplats
TNG Jobbnummer
9658988