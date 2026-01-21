Affärsansvarig Säljare till Sundfrakt AB
Sundfrakt en av Sveriges ledande transport- och logistikaktörer med tjänster inom Logistik & Miljö, Tank & Bulk samt Anläggning. Med 82 åkeribolag som delägare och över 219 fordon och maskiner erbjuder verksamheten effektiva, hållbara och skräddarsydda lösningar för alla typer av transporter. Sundfraktkoncernen består av moderbolaget Sundfrakt AB samt dotterbolagen Alltank, Åkerigrus, Delta Terminal och Linjegods. Läs mer på www.sundfrakt.se
Är du en driven säljare från entreprenadbranschen som gillar att bygga långsiktiga kundrelationer? Trivs du med ansvar för hela säljprocessen samt drivs av att skapa affärer? Då ska du söka tjänsten som Affärsansvarig Säljare hos Sundfrakt och få möjlighet att bidra till affärsutvecklingen för affärsområdet Anläggning där målet är att skapa framgångsrika resultat, god lönsamhet, tillväxt och stärkta relationer.
Som säljare för vårt affärsområde Anläggning ansvarar du för försäljningen av allt från lastbils- & maskintjänster till mark- & anläggningsarbeten. Du blir en nyckelperson i vår fortsatta tillväxt med stort ansvar för att utveckla både kundbasen och samarbetet med våra delägare och leverantörer.
I rollen är du både affärsutvecklare, säljare och relationsbyggare. Du identifierar nya affärsmöjligheter, skapar kundvärde samt bygger starka relationer och långsiktiga samarbeten. Du arbetar i huvudsak ute på fältet, nära verksamheten och har daglig kontakt med våra kunder där din förmåga att förstå behov och erbjuda lösningar är avgörande.
Du tillhör Affärsområdet Anläggning och rapporterar till Marknads- & Affärsutvecklingschefen.
Dina arbetsuppgifter innefattar:
• sätta upp mål- och handlingsplaner
• identifiera affärsmöjligheter
• genomföra kundmöten
• räkna på stora upphandlingar och uppdrag
• utarbeta offerter
• sköta förhandlingar
• upprätta avtal
• hålla dig uppdaterad kring frågor som rör vår bransch
Vi söker dig som arbetat många år med försäljning inom entreprenadbranschen, kommer du dessutom med en bakgrund från lastbils- & maskintjänster eller mark- & anläggningsarbeten ser vi det som ett stort plus.
Du är en resultatinriktad och målmedveten person som på ett strukturerat sätt bearbetar kunder, skapar affärer och gör avslut. Du har ett eget driv och gillar främst att jobba självständigt under eget ansvar men även att samarbeta med övriga kollegor inom affärsområdet Anläggning. Med ett stort engagemang och en positiv inställning trivs du att jobba i en verksamhet där inre drivkraft och viljan att lyckas värderas högt.
Du kan formulera dig obehindrat i både tal och skrift på svenska. Du har grundläggande kunskaper i engelska samt viss ekonomisk förståelse. Vi förutsätter att du är en god användare av program inom MSOffice samt har erfarenhet av något affärssystem.
Tjänsten avser heltid med anställning hos Sundfrakt AB. Då ditt geografiska ansvarsområde sträcker sig från Söderhamn upp längs kusten in till Sollefteå och Ånge så är det lämpligt att du bor någonstans inom detta område, men då majoriteten av våra kunder finns i Sundsvall så kommer du främst att verka där. Eftersom din roll innebär resor ställer vi krav på B-körkort (tjänstebil ingår).
Rekryteringen sker i samarbete med Rutinera i Sundsvall, för mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterare Petra Elf petra.elf@rutinera.se
070-760 64 47. Din ansökan registrerar du på www.rutinera.se
alternativt mejlar direkt till ansvarig rekryterare. Ange att du söker tjänsten: "Affärsansvarig säljare Sundfrakt" då urval och intervjuer sker löpande vill vi ha din ansökan snarast, dock senast den 1 mars 2026.
