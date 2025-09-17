Affärsansvarig inom försvarssektorn
2025-09-17
Vill du vara med och driva affärer i en av Sveriges mest betydelsefulla branscher? Vi söker nu en Affärsansvarig inom försvarssektorn som vill bidra till att utveckla långsiktiga kundrelationer och leda strategiska samarbeten med några av landets största aktörer. Här får du en nyckelroll i att utveckla affären, bygga nätverk på hög nivå och skapa värde för både kunder och organisation.Publiceringsdatum2025-09-17Arbetsuppgifter
Bygga och utveckla relationer med beslutsfattare och nyckelpersoner inom försvarssektorn
Driva hela affärsprocessen - från att identifiera och kvalificera möjligheter till att förhandla och avsluta affärer
Samordna interna team och experter för att säkerställa bästa möjliga lösningar för kunden
Delta i utformning av strategiska initiativ och utvecklingsplaner för att växa affären hos befintliga kunder
Presentera affärscase och värdeerbjudanden för ledningsgrupper och beslutsfattare
Samarbeta nära ansvariga kundteam och ledningsfunktioner för att nå gemensamma tillväxtmål
Bidra till att organisationen stärker sin position inom försvarsindustrin
Din profil
Dokumenterad erfarenhet av affärsutveckling eller försäljning inom försvars- eller teknikbranschen
Ett etablerat nätverk inom den svenska försvarsindustrin
Erfarenhet av att arbeta med komplexa affärer och konsultativ försäljning
Stark kommunikativ förmåga och trygg i att presentera för ledningsgrupper
Strukturerad, affärsdriven och relationsskapande med förmåga att bygga förtroende på alla nivåer
Akademisk examen inom relevant område
Svenskt medborgarskap och flytande svenska är ett krav
Övrigt
Plats: Stockholm (resor inom Norden och Europa kan förekomma, men merparten av arbetet sker i Stockholm) Omfattning: Heltid Start: Enligt överenskommelse
Är du redo att ta en central roll i att utveckla affärer inom offentliga sektorn? Ansök redan idag och bli en del av ett team som gör skillnad!
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Ersättning
