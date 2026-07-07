Affärsansvarig Anropsstyrd Lokaltrafik Skövde
Experis AB / Organisationsutvecklarjobb / Skövde Visa alla organisationsutvecklarjobb i Skövde
2026-07-07
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eller i hela Sverige
Är du en person som drivs av att få avtal, affärer och partnerskap att fungera i praktiken?
Vill du arbeta i en roll där du har det samlade greppet om hur våra avtal levererar till kund och verksamhet? Där du får kombinera analys, affärsmässighet och samverkan för att säkerställa att uppsatta mål nås och att våra avtal utvecklas över tid?
Nu söker vi en affärsansvarig till Anropsstyrd trafik i Skövde.
Start: Enligt överenskommelse / snarast(mitten augusti)
Slut: 2027-05
Placering: Skövde, resor kan förekomma inom regionen.
Uppdragsform: Konsultuppdrag (interim)
Om uppdraget
Anropsstyrd trafik är en central del av lokaltrafikens erbjudande och möjliggör resande för kunder med särskilda behov eller där linjelagd trafik saknas. Verksamheten omfattar bland annat färdtjänst, sjukresor, skolresor, närtrafik och genomförs i nära samverkan med upphandlade trafikpartners och andra viktiga aktörer.
Som affärsansvarig är du ett nära stöd till verksamhetschef och avdelningschef i frågor som rör avtal, leverans, uppföljning och partnerskap.
Du har ett sammanhållande ansvar för två av verksamhetens viktigaste avtal:
• Trafikavtalet med upphandlade trafikpartners med ett avtalsvärde om ca 680 mnkr per år
• Kund- och resetjänstavtalet som omfattar bland annat bokning, trafikledning och kundtjänst med ett avtalsvärde om ca 50 mnkr per år
Ditt uppdrag är att säkerställa att avtalen följs upp, utvecklas och levererar enligt mål, intentioner och överenskomna krav. Du har den samlade bilden av leveransen och arbetar aktivt för att identifiera möjligheter, risker och förbättringsområden. Rollen verkar i gränslandet mellan affär, avtal, leverans och verksamhetsstyrning.
Din roll
I rollen som affärsansvarig ansvarar du för verksamhetens två viktigaste avtal och fungerar som ett strategiskt stöd till verksamhetschef och avdelningschef. Du skapar en samlad bild av leverans, måluppfyllelse, risker och utvecklingsbehov för att säkerställa långsiktig styrning och utveckling av avtalen. Rollen ger ledningen rätt förutsättningar att prioritera och utveckla verksamheten. Du arbetar nära trafik- och kvalitetssamordnare som ansvarar för den operativa avtalsuppföljningen och samverkan med upphandlade partners.
Du ansvarar för att:
• hålla samman trafikavtalet och kund- och resetjänstavtalet ur ett affärs- och leveransperspektiv
• säkerställa att uppföljning av avtal genomförs på ett strukturerat och ändamålsenligt sätt
• följa upp att avtalens mål, intentioner och krav uppfylls
• ansvara för avtalsfrågor, avtalstolkningar, ändringar och tillägg
• bidra till lösning av uppkomna frågor som påverkar förmågan att leverera enligt avtal hos våra upphandlade partners
• säkerställa att samverkan med avtalsparter präglas av ett professionellt och välfungerande partnerskap
• bidra med analys och underlag till budget-, prognos- och verksamhetsuppföljning
• bidra med analys och underlag till Västtrafiks samlade uppföljning inom trafikområdet
I uppdraget ansvarar du för:
Affär och avtal
Säkerställa att trafikavtal och kund- och resetjänstavtal förvaltas och utvecklas i linje med verksamhetens mål, avtalens intentioner och kundens behov. Uppföljning och analys
Omsätta data, uppföljning och verksamhetsinsikter till beslutsunderlag, prioriteringar och förbättrings- och utvecklingsinsatser för verksamheten.
Bygga och utveckla professionella relationer med upphandlade avtalsparter och bidra till ett långsiktigt och konstruktivt samarbete.
Säkerställa att avtalen bidrar till en hållbar, kvalitativ och kostnadseffektiv leverans till kund och uppdragsgivare samtidigt som verksamheten utvecklas över tid.
Vi söker dig som
Du trivs i gränslandet mellan affär, avtal, analys och samverkan och har erfarenhet av att stödja ledning i frågor som rör uppföljning, leverans och utveckling. Du motiveras av att skapa struktur, se samband och omsätta insikter till förbättringar. Du växlar obehindrat mellan detalj- och helhetsperspektiv och bygger förtroendefulla relationer med både interna och externa intressenter. Samtidigt är du tydlig i kravställning och avtalsuppföljning.
Du:
• har relevant högskoleutbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• har flera års erfarenhet av kvalificerat arbete i närliggande roller
• har erfarenhet av avtalstolkning, avtalsuppföljning, affärsstyrning eller liknande uppdrag där avtal, leverans och uppföljning varit centrala delar av arbetet
• har god förmåga att analysera resultat och omsätta analys till åtgärder
• är van att arbeta strukturerat med komplexa frågeställningar
• har mycket god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift
• har förmåga att skapa förtroendefulla relationer och samarbeta med många olika aktörer
Meriterande erfarenheter
• anropsstyrd trafik eller annan kollektivtrafik
• avtalsfrågor, förhandling och leverantörsstyrning
• ekonomisk uppföljning, budget och prognosarbete
• processorienterat arbetssätt
• arbete i verksamheter med många intressenter och komplexa avtalsförhållanden
Personliga egenskaper
• driven och självgående
• kund- och resultatorienterad
• affärsmässig och relationsskapande
• analytisk och kvalitetsmedveten
• strukturerad och noggrann
• kommunikativ och lyhörd
• bra på att se samband och helhetsperspektiv
trygg i ditt självledarskap
Så ansöker du
Ansök genom att registrera ditt CV, gärna i Word format. Urval sker löpande. Vi tar inte emot ansökningar via mail pg GDPR. Referensuppdrag ska bifogas ansökan.
Vi går igenom ansökningarna löpande och i konsultvärlden går processerna oftast snabbt. Rollen kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, vänta därför inte med att skicka in din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
Stationsgatan 3 (visa karta
)
541 23 SKÖVDE Kontakt
Contact
Carl-Henric Möller carl-henric.moller@jeffersonwells.se Jobbnummer
9995495