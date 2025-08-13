Affärsansvarig
Vill du utvecklas i en nyckelroll där du hjälper företag att växa med smarta IT-lösningar? Ta nästa steg i din säljresa tillsammans med oss!
Vi expanderar och söker nu en affärsansvarig med starkt kundfokus till vår försäljning- och marknadsavdelning i Sundsvall.Publiceringsdatum2025-08-13Om tjänsten
I rollen som affärsansvarig/account manager blir du en nyckelperson i att bygga starka och långsiktiga kundrelationer. Med ett lyhört och affärsdrivet arbetssätt identifierar du kundernas behov och visar tydligt hur våra lösningar skapar konkret affärsnytta. Du ansvarar för hela försäljningsprocessen - från första kontakt till långvarigt partnerskap - och bidrar till att utveckla våra affärer och kundernas verksamhet. Du har nära till teknisk expertis, vilket gör att du kan fokusera på det du gör bäst: skapa affärer, utveckla relationer och leverera kundvärde.
I arbetsuppgifterna ingår allt från avtalsförnyelse och prognosarbete till relationsbyggande aktiviteter med både befintliga och nya kunder, såsom kundmöten, webinarier och branschevent. Du arbetar även med uppsökande försäljning och ansvarar för egen kundgrupp samt formulerar egna försäljnings- och marknadsmål.
Exempel på andra arbetsuppgifter:
• Boka och genomföra möten, från kontakt till helhetslösning.
• Presentera våra IT-tjänster och visa hur de stärker kundens affär.
• Samverka nära med tekniker och leverantörer för att hitta rätt lösning.
• Administrativt arbete i våra system.
Du rapporterar till avdelningschefen för Försäljning & Marknad. Resor inom Sverige förekommer.
Bli en GDM 'are
Vi ser att du har flera års erfarenhet av försäljning inom IT-infrastruktur. Du är van att arbeta mot budget och mål. Det är meriterande om du har erfarenhet av offentliga upphandlingar.
Vidare tar du ansvar för att affären utvecklas och når önskade resultat. Med ett strukturerat och affärsmässigt arbetssätt låter du löpande uppföljning och analys bli en naturlig del av arbetet. Förmågan att skapa relationer och samarbeta med andra gör att du trivs i sociala sammanhang. Lyhördhet och tydlighet kännetecknar din kommunikation, samtidigt som du är självgående och tar egna initiativ.
Affärsmässighet och långsiktigt tänkande gör att nya möjligheter identifieras och arbetet säkerställs på ett kvalitativt sätt. Andra känner förtroende för dig och du bidrar till en bra stämning på jobbet. Du uttrycker dig obehindrat på både svenska och engelska i tal och skrift.
Vi erbjuder dig
GDM ligger i framkant när det handlar om teknik och utveckling. Dessutom har vi en bra gemenskap och en prestigelös kultur. Vi värdesätter våra medarbetare högt och lägger stor vikt för att alla ska ha en bra arbetsmiljö och erbjuder bra förmåner. Hos oss arbetar du i en stimulerande och modernt anpassad miljö. Vi erbjuder fantastiskt fina kontor!
Hos oss får du även:
• Möjlighet att förädla din kompetens inom området, dvs en varierad arbetsvardag med goda möjligheter till utveckling.
• Påverka för att snabbt skapa värde för våra kunder.
• Möjlighet att göra skillnad i vår resa framåt. Om företaget
GDM är ett företag i stark tillväxt som sedan starten 1992 har blivit ett välkänt varumärke inom IT-Sverige. Vi har vårt huvudkontor i Sundsvall och finns etablerade på flera orter. Idag är vi cirka 120 medarbetare. Sedan 2024 är vi en del av Aderian Group, en sammanslutning av ledande lokala IT-bolag över hela Sverige. Läs gärna mer om oss på www.gdm.se.
Vår passion är att förenkla våra kunders IT-vardag, och vi siktar på att bli bäst i Sverige inom funktionell IT med fokus på infrastruktur, drift och support.
Din ansökan
Har du frågor om tjänsten, kontakta till jan.jutbo@gdm.se
Bakgrundskontroll kan komma att utföras på den mest lämpade kandidaten för tjänsten.
Har du frågor om tjänsten, kontakta Jan Jutbo på tel 070-531 17 17 eller via mejl: Jan.jutbo@gdm.se
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid 100 %
Placeringsort: Sundsvall Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
