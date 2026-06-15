Affärsanalytiker
Adda Inköpscentral AB / Organisationsutvecklarjobb / Stockholm Visa alla organisationsutvecklarjobb i Stockholm
2026-06-15
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adda Inköpscentral AB i Stockholm
Vi söker en nyfiken och analytisk person som drivs av att förstå komplexa samband, arbeta med stora datamängder och omvandla statistik till insikter som skapar värde. Tillsammans med vår analysansvarige får du en viktig roll i att utveckla Adda Inköpscentrals analys-, data- och statistikarbete.
I rollen kombinerar du djupanalys med verksamhetsnära dialog. Du bidrar med kunskap och rekommendationer som hjälper oss att utveckla bättre erbjudanden, fatta smartare beslut och skapa ännu större nytta för våra kunder. Om du trivs i skärningspunkten mellan data, analys och verksamhetsutveckling kan detta vara rollen för dig.Tjänsten
I rollen som Affärsanalytiker kommer du att tillhöra Inköpscentralens utvecklingsavdelning Affärsstöd. Avdelningen ansvarar för att driva och samla den utveckling som pågår inom affärsområdet och du blir en viktig stödresurs till vår kärnverksamhet. Du kommer huvudsakligen arbeta med databearbetning och insiktsarbete inom Inköpscentralens kund- och affärsanalysarbete. Arbetet sker i ett tillsammansarbete med verksamheten. Du är också ett viktigt stöd i uppföljning inom det finansiella området.
Dina ansvarsområden
Arbeta med analysproduktion, sammanställa ekonomiska rapporter och ta fram insikter från stora datamängder.
Framtagande av KPI-underlag och rapporter i Addas BI-system.
Stöd till verksamheten i affärsanalysfrågor.
Sammanställa ekonomiska rapporter och ta fram insikter från stora datamängder. Superanvändare och stöd till verksamheten vid arbete med artikel- och fakturadata.
Sammanställning av rapporter till ledning och styrelse.
Du deltar i utvecklingen och arbetar med nya arbetssätt och digitala lösningar inom data och analys, exempelvis i våra system inom artikel- och fakturadata. Genom analyser och datadrivna insikter bidrar du till att utveckla erbjudanden och affärer som stärker kommuner och regioners möjligheter att bedriva en effektiv och hållbar välfärd. Utveckling sker i nära samarbete med Inköpscentralens Analysansvarige och med verksamheten.
Vi söker dig som har:
Eftergymnasial utbildning inom ekonomi eller annan erfarenhet som bedöms likvärdig
Minst två års erfarenhet av att arbeta i en roll som innefattar analys av data
Minst två års vana att arbeta i BI-system eller kvalificerade Excel-verktyg
Pedagogisk förmåga att göra komplex data begriplig
Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
Dina styrkor
Problemlösande analytisk förmåga – du ska vara strukturerad och analytisk och ska ha förmåga att på lättbegripligt sätt kunna förmedla dina insikter.
Strukturerad - mycket god förmåga att strukturera, kombinera och analysera stora datamängder och transformera detta till begripliga rapporter och insikter.
Samarbetsförmåga – inom Adda jobbar vi tillsammans, så din förmåga att samarbeta är viktig.
Utvecklingsorienterad – du ska ha god kännedom om den tekniska utvecklingen inom området, tex hur generativ AI kan stötta i analysarbetet framåt. Du brinner för att förenkla och förbättra vår datatillgång.
I urvalet lägger vi särskild vikt vid din förmåga att analysera komplexa samband, skapa struktur och driva arbete framåt i en miljö med många beroenden. Vi ser också att du har ett gott omdöme i avvägningar mellan risk och affär samt att du samarbetar effektivt med olika aktörer för att skapa gemensamma resultat.Publiceringsdatum2026-06-15Så ansöker du
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta oss.
Ansök senast 9 augusti. Urvalsprocessen inleds efter sommaren och vi hör av oss i mitten av augusti. Välkommen med din ansökan!
Om Adda
På Adda bygger medarbetarskapet på ansvar, utveckling och samarbete. Du tar ansvar för din leverans och bidrar till helheten samtidigt som du utvecklar både dig själv och andra. Vi värdesätter ett öppet och inkluderande samarbete där vi delar kunskap, ger återkoppling och tillsammans skapar en trygg och utvecklande arbetsmiljö. Våra kärnvärden, att vara modiga, relevanta och omtänksamma, är den gemensamma grunden i hur vi tar oss an vårt uppdrag, hur vi bemöter våra kunder och hur vi bemöter varandra.
Adda är ett företag inom SKR som har det viktiga uppdraget att vara ett stöd till kommuner och regioner för samordnad försörjning av varor och tjänster, digitalisering, innovation och kompetensutveckling. Tillsammans med SKR tar vi steg för steg mot vår vision, nämligen världens mest innovativa och omtänksamma välfärd. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7875267-2052296". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adda Inköpscentral AB
(org.nr 556819-4798), https://jobb.adda.se
Hornsgatan 20 (visa karta
)
118 20 STOCKHOLM Arbetsplats
Adda Jobbnummer
9963248