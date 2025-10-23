Affärs- och Projektutvecklare | Riksbyggen | Göteborg
Riksbyggen söker nu en erfaren affärs- och projektutvecklare till vårt kontor vid Masthuggstorget i Göteborg. Vi erbjuder en nyckelroll där du får möjlighet att påverka framtidens bostadsutveckling.
Din roll
Som affärs- och projektutvecklare ansvarar du för att utveckla och förädla Riksbyggens byggrättsportfölj genom markförvärv och försäljning av byggrätter, initiering och utveckling av detaljplaner, projektutveckling i tidiga skeden (bostadsrätter, hyresrätter och äganderätter). Du leder utvecklingen av projekt från idé till genomförande och arbetar nära marknadsområdeschefen samt projektteam med ansvariga för försäljning/marknad, projektledning och projektstyrning. Rollen innebär också att driva affärsdialoger och utveckla samarbeten med externa partners, kommuner och andra intressenter. Du rapporterar till marknadsområdeschef StorGöteborg.Publiceringsdatum2025-10-23Profil
Vi söker dig som är en skicklig affärs- och projektutvecklare med god helhetssyn på projektutveckling och samhällsbyggande. För att lyckas i rollen söker vi dig som har:
• Akademisk examen inom samhällsbyggnad, lantmäteri, arkitektur eller liknande
• Minst 5 års erfarenhet av självständigt arbete med projekt- och affärsutveckling
• Dokumenterad erfarenhet av fastighetsaffärer, markförvärv, bolagstransaktioner och exploateringsavtal
• Stark förmåga att bygga och utveckla relationer samt driva affärsförhandlingar
• Ett genuint intresse för att skapa långsiktiga och hållbara boendemiljöer
Meriterande är erfarenheter från kommunal verksamhet, exploateringsekonomi och planavtal samt ett etablerat kontaktnät inom fastighets- och samhällsutvecklingssektorn.
Din personlighet
Vi tror att du är en handlingskraftig och resultatinriktad person som trivs i en roll med eget ansvar. Du är uthållig, strategisk och en skicklig förhandlare som både ser helheten och har förmåga att driva flera projekt parallellt. Du uppskattar att arbeta i team, men är samtidigt van vid att självständigt ta initiativ och fatta beslut.
Varför Riksbyggen?
Hos Riksbyggen får du möjlighet att utveckla projekt som gör verklig skillnad - för både människor och samhälle. Vi erbjuder en företagskultur präglad av samhällsengagemang, långsiktighet och hållbarhet. Du kommer få chansen att utvecklas genom spännande projekt, bli en uppskattad kollega och ingå i ett kompetent och engagerat team. Riksbyggen ser mångfald som en styrka och arbetar aktivt för en jämn könsfördelning.Så ansöker du
Din ansökan skickar du till oss via:www.riksbyggen.se/Om
Riksbyggen/Jobba hos oss
I denna rekrytering samarbetar vi med Jefferson Wells. Välkommen med dina frågor till ansvarig rekryteringskonsult Anna Edemyr, 072 - 730 52 46, Anna.Edemyr@jeffersonwells.se
Skicka in din ansökan snarast, dock senast 16 november 2025. Tjänsten är en tillsvidareanställning och Riksbyggen tillämpar provanställning. Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Om Riksbyggen
Riksbyggen är ett kooperativt företag som innebär att vi är medlemsägda och att vi arbetar efter våra fyra kärnvärden: Nytänkande, Trygghet, Samverkan och Långsiktighet. Vi utvecklar hållbara boendemiljöer och är samtidigt en av Sveriges största fastighetsförvaltare med både bostadsrättsföreningar, företag och offentliga fastighetsägare som kunder. Oavsett dina intressen eller mål, är du alltid välkommen hos oss. Lockas du av möjligheten att påverka samhället vi lever i och vill jobba med utveckling av bostäder och samhällsbyggnad hos en av Sveriges största bostadsutvecklare och fastighetsförvaltare? Då kan det här vara jobbet för dig!
Övrigt
Som anställd på Riksbyggen förväntas du också vara ledamot i någon/några bostadsrättsföreningar, i de fall du har ledamotsuppdrag så utgår ett ansvarsarvode. Klicka HÄR om du är nyfiken på Riksbyggen. Till rekryteringskonsulter, annonssäljare etc. Vi har redan beslutat vilka vi samarbetar med vid rekryteringar samt var vi vill synas. Vi undanber oss därför kontakt från försäljare i dessa frågor. Ersättning
