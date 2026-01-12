Affärs- & Verksamhetssupport till vår kund i Timrå
2026-01-12
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
, Timrå
, Härnösand
, Nordanstig
, Kramfors
Hej! Det är vi som är Clockwork. Vi har lång erfarenhet från rekrytering - och bemanningsbranschen och vi vet hur viktigt det är med lokal närvaro. Vårt varumärke kännetecknas av ett högt personligt engagemang på alla nivåer - i relationen med våra kunder, kandidater och i relationen med våra konsulter. Vi vill med hög kompetens, ett genuint engagemang och prestigelöst arbetssätt smitta vår omgivning med positiv energi och inspiration och upplevas som en mötesplats dit företag och människor vänder sig när de vill ta nästa steg i utvecklingen. Clockwork finns i över tjugo städer från Stockholm i söder till Luleå i norr. Läs gärna mer på www.clockworkpeople.se
Vår kund står inför en spännande resa där de byter ut deras affärssystem och förbättrar deras arbetssätt och rutiner. Därför utökar dem med fler härliga kollegor! Kanske är det dig dem söker? Arbetsuppgifter
I supportfunktionerna består huvuduppgifterna av att skapa goda förutsättningar för att deras affär hanteras på ett effektivt sätt och uppnå bästa möjliga kundservice.
Du säkerställer att ekonomisk uppgörelse med kund och leverantör genomförs enligt överenskommelse, ger support till interna och externa kunder samt säkerställer korrekt hantering av ekonomiska transaktioner och tar ansvar för att lösa kundens behov både kortsiktigt och långsiktigt, med ett hållbart perspektiv.
För att passa i rollen behöver du vara flexibel och kunna anpassa dig efter förändringar. I supportfunktionerna ingår kund-, logistik-, affärs- och ekonomisupport och beroende på vart det är störst behov av resurser samt utifrån vilken roll som passar dig bäst kan din tjänst komma att förändras på sikt.
Du arbetar nära övriga kollegor i kundservice och har också tät kontakt med andra medarbetare i bolaget. Kommunikation och samarbete är en viktig del i ditt arbete och i rollen behöver man kunna förstå och se hela flödet i värdekedjan för att tillsammans uppnå bästa resultat.
Du blir en viktig del i den implementation och systembyte som vår kund står inför. Initialt kommer det vara viktigt att du snabbt sätter dig in i deras affär för att kunna ta dig an och kvalitetssäkra den data som ska föras över från det gamla till det nya systemet.
Arbetstiderna är vardagar kl 07:00-16 och placeringsort är Timrå.
Du blir anställd av Clockwork arbetar som konsult ute hos vår kund i Timrå. Uppdraget beräknas starta omgående och pågår i minst 12 månader. Om det känns rätt för alla parter finns det mycket goda möjligheter att bli anställd hos vår kund.Profil
För att trivas och lyckas i den här rollen tror vi att du är nyfiken, engagerad och trivs i en serviceinriktad roll med stort ansvar. Du har lätt för att ta till dig nya system och arbetssätt, är snabb i fingrarna och arbetar lösningsorienterat även i ett högt tempo.
Du är en lagspelare som sprider energi och bidrar till en god arbetsmiljö samtidigt som du har förmågan att självständigt driva dina ärenden framåt med både kundfokus och affärstänk.
Kvalifikationer
• Gymnasieutbildning
• Erfarenhet från försäljning, kundservice eller affärsadministration
• Goda kunskaper i Office-paketet och goda kunskaper i Excel
• God systemförståelse
• Förmåga att analysera komplexa situationer och se helheten
• Mycket god kommunikativ och skriftlig förmåga i svenska och engelska
Meriterande är om du har:
• Kunskap om återvinningsbranschen
• Business-relaterad utbildning från yrkeshögskola eller universitet
• Erfarenhet av systembyte
• Erfarenhet från Microsoft Dynamics
Som konsult hos oss på Clockwork får du ett brett kontaktnät, goda karriärmöjligheter samt goda chanser att påverka såväl arbetssituation som personlig utveckling. Som anställd hos oss får du en attraktiv anställning med marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, friskvårdsbidrag, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal.Så ansöker du
Känns den här rollen som klippt och skuren för dig? Vad kul, då tar vi gärna emot din ansökan redan idag! Urvalet kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Skicka in din ansökan på www.clockworkpeople.se
senast 2026-01-18. Vid frågor kring tjänsten kontakta Linnéa Hedenberg på linnea.hedenberg@clwork.se
. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
