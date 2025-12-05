Advokat sekreterare
Om jobbet
På Alnashi Advokatbyrå söker vi en advokatsekreterare/paralegal som vill ha en central roll i vår dagliga verksamhet. Du blir en del av vårt stödteam och ansvarar för att säkerställa att arbetet flyter effektivt och professionellt. Tjänsten innebär bland annat kontakt med klienter och myndigheter, planering och koordinering av möten, dokumenthantering samt löpande ansvar för ordning och struktur på kontoret. Rollen kräver att du är den som håller ihop administrationen och ser till att inget faller mellan stolarna.
Vem är du?
Vi söker dig som har minst gymnasieutbildning och erfarenhet av administrativt arbete, gärna från juridisk verksamhet eller annan liknande miljö. Du arbetar metodiskt, är snabb i tanken och kan hantera både tempoväxlingar och detaljer. Du är trygg, kommunikativ och har förmåga att möta människor i olika situationer med professionalism. Initiativförmåga och ansvarstagande är avgörande, liksom en positiv och lösningsorienterad inställning.
Vi erbjuder
Hos oss får du en viktig och varierad roll i en advokatbyrå med stark utvecklingsambition. Du erbjuds en arbetsplats där kvalitet, professionalism och modernitet står i centrum. Vi arbetar digitalt, strukturerat och med ett långsiktigt fokus på hållbara arbetsvillkor.
Du jobbar under en kontorschef som har lång erfarenhet av att driva en advokatbyrå.
Du får inblick i juridiska processer och möjlighet att utveckla dina kunskaper. För den som vill finns chans att ta sig an mer avancerade uppgifter, såsom att bistå med att förbereda underlag till domstol och andra rättsliga instanser.
Tjänsten är på heltid under kontorstid, med möjlighet till flexibilitet. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Urval sker löpande. För frågor eller ansökan, vänligen kontakta oss via e-post på majeed@alnashi.se
.
Bifoga CV, personligt brev och eventuella betyg eller intyg.
Sista dag att ansöka är 2026-01-04
