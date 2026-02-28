Advokat/biträdande jurist sökes
Advokatfirman Kontio & Partners HB / Juristjobb / Göteborg Visa alla juristjobb i Göteborg
2026-02-28
Vi söker en advokat och en biträdande jurist med ett stort intresse för humanjuridik.
För att vara aktuell för tjänsten som biträdande jurist så krävs det att du har svensk juristexamen, och att du har minst två årserfarenhet av arbete från humanjuridisk byrå eller har fullgjord notarietjänstgöring.
Vi arbetar huvudsakligen med brottmål, familjerätt, socialrätt och migrationsrätt . Vi bedriver vår huvudsakliga verksamhet i Göteborg och har flera mottagningskontor i Västsverige. Körkort är nödvändigt för tjänsten.
Trivseln på vår arbetsplats är viktig för oss, vilket gör att dina personliga egenskaper har stor betydelse. Vi söker en medarbetare som är glad, positiv och driven.
Vi ser fram emot din ansökan bestående av personligt brev, CV samt andra relevanta intyg. Intervjuer kommer att ske löpande så skicka gärna in din ansökan till oss så snart som möjligt!
Tillträde till tjänsten sker enligt överenskommelse. Fullständig konfidentialitet utlovas till dess att ett avtal har ingåtts. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Via e-post.
E-post: karianne.bjornes@advokatkontio.se Arbetsgivarens referens
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Advokatfirman Kontio & Partners HB
417 05 GÖTEBORG
Kontio & Partners HB, Advokatfirman
Karianne Björnes karianne.bjornes@advokatkontio.se 0793378045
