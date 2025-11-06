Adolfsbergsskolan söker 2 vikarierande lärare till lågstadiet
2025-11-06
Välkommen till oss
Adolfsbergsskolan startade i augusti 2018 i Mariehäll/Bromma.
Vi är idag en F-6 skola med ca 400 elever.
På Adolfsbergsskolan arbetar engagerad och driven personal. Vi tycker om att kunna påverka den pedagogiska inriktningen och få vara med att skapa framtidens skola. Vi som arbetar här är flexibla och kreativa för att kunna möta de utmaningar som en relativt nystartad skola för med sig.
Din roll
Du kommer jobba som vikarie under tiden som ordinarie lärare är föräldraledig, läsåret 2025/2026. Att arbeta som lärare innebär unika - och betydelsefulla - möjligheter att påverka och bidra till elevers lärande och utveckling. Som lärare bidrar du till att skapa en positiv och utvecklande miljö, med en god balans av lärande i skolan och på fritidshem för varje elev och för hela elevgruppen. Det gör du genom att ansvara för det pedagogiska arbetet enligt förskoleklassens- och grundskolans läroplan.
Vår pedagogiska verksamhet bygger på ett utforskande arbetssätt och elevers delaktighet. Med hjälp av verktyg som observation, dokumentation och reflektion synliggör vi elevens lärandeprocesser. Vi ser också den pedagogiska dokumentationen som en självklar del i vårt systematiska kvalitetsarbete och vår verksamhetsutveckling.
Du har kunskap och en idé om hur du tillsammans med dina kollegor ska förverkliga läroplanens mål och värdegrund. Ditt elevfokus är tydligt, och återspeglas i ditt förhållningssätt i vardagen. Du har även kunskap om hur du synliggör och vidareutvecklar elevers lärprocesser med hjälp av pedagogisk dokumentation. Du har en stark drivkraft att hålla utvecklingen av den pedagogiska miljön levande.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker legitimerade lärare F-3. Du har erfarenhet och kunskap från yrket. Datorvana samt goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift krävs. Vi kommer att lägga stor vikt vid de personliga egenskaperna.
I din yrkesroll är du engagerad, professionell och initiativtagande. Du är också ansvarstagande och strukturerad, med god förmåga att planera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Din samarbetsförmåga är mycket god och du har lätt för att bygga relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du hanterar konflikter på ett lyhört och konstruktivt sätt. Vidare har du god förmåga att kommunicera i såväl tal som skrift. Du tycker om att dela med dig av dina erfarenheter och kunskaper och samtidigt är du öppen för nya arbetssätt.
