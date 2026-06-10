Admistratör
Smartchain Logistics Nordics AB / Administratörsjobb / Solna Visa alla administratörsjobb i Solna
2026-06-10
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Vill du jobba som administratör hos SmartChain Logisics? Sök jobbet nu! 😃
Om rollen:
Som Administratör hos SmartChain Logistics Nordics AB är du en central kraft i vår proaktiva satsning på tillväxt. Det handlar om att ge världens bästa service - från att välkomna nya kunder och bygga långsiktiga relationer, samt boka transporter hos transportbolag.
Tjänsten har fokus på bokningar av landtransporter.
Du utgår från vårt kontor i Solna Business park i Solna, där du möts av ett riktigt gott gäng.
Vem är du?
Du är en person som gillar att kavla upp ärmarna och ta saker i mål. Du har en naturlig säljnärvaro och förmågan att smitta andra med ditt engagemang. Telefonen är din bästa vän.
Vi tror att du har:
God datorvana, förmåga att arbeta självständigt och resultatinriktat.
Minst gymnasieutbildning och flyttande i Svenska och Engelska.
Meriterande: branschkunskap inom transport, Logistik och supply chain, ej krav.
Varför SmartChain?
SmartChain Logistics Nordics AB ingår i Tyska Robert Kukla Speditions gruppen med kontor i Munchen och i nästan alla Europeiska länder.
Vi jobbar med transport- och logistiklösningar för medelstora bolag men kan även jobba med större och med mindre bolag.
Det som vi är specialiserade på är intermodala transportlösningar inom Europa som ett alternativ till biltransporter. Vi jobbar aktivt i att ge kunder smarta och miljövänliga transport- och logistiklösningar.
Robert Kukla gruppen har en 300+ anställa och vårt kontor i Sverige har 4:a senior speditörer.
Vårt kontor tar hand om Norden med fokus på Sverige.
Hos oss får du:
En trygg arbetsplats med ett genuint bra arbetsklimat med möjlihet att jobba vissa dagar remote.
Marknadsmässig lön utifrån din erfarenhet och kompetens med fast lön.
Friskvårdsbidrag, mm.
Så här söker du:
Vi tror inte på mallar och standardbrev. Vi vill lära känna dig.
Skicka in en kort presentation - vem du är, vad du brinner för och vad du vill åstadkomma.
Tre anledningar till varför just den här rollen på SmartChain passar dig.
Dina tre viktigaste styrkor i rollen.
Bifoga ditt CV. Personligt brev är välkommet men inte krav - skriv som du pratar, inte som en mall.
Urval och intervjuer sker löpande - vänta inte med att höra av dig. Anställningen inleds med en särskild visstidsanställning på 12 månader.
Start under Augusti/September 2026.
Email ansökan till J.hempelmann@kukla-spedition.com
Mera information;www.smartchain.sewww.kukla-spedition.com
Smartchain Logistics Nordics AB
Svetsarvägen 22
17141 Solna
Sweden Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10
E-post: j.hempelmann@kukla-spedition.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Smartchain Logistics Nordics AB
(org.nr 559015-0594)
Svetsarvägen 22 (visa karta
)
171 41 SOLNA Arbetsplats
Solna Jobbnummer
9956604