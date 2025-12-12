Admissions Manager till Nordic International School Nacka
Watma Education AB / Säljarjobb / Nacka Visa alla säljarjobb i Nacka
2025-12-12
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Watma Education AB i Nacka
, Karlskoga
, Karlstad
, Örebro
, Mariestad
eller i hela Sverige
Ditt uppdrag
Som Admissions Manager ansvarar du för hela antagningsprocessen för årskurs F-9. Du säkerställer att vi når våra antagningsmål och att alla familjer får ett varmt, professionellt och informativt bemötande. Du blir en del av ett engagerat team i en internationell miljö där du fungerar som skolans ansikte utåt. Du kommer att arbeta på plats på skolan i Nacka.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Driva antagningsprocessen: Du ansvarar för hela kedjan från intresseanmälan till skolstart. Detta innefattar att hantera vår elevkö, administrera intag och ha löpande kontakt med vårdnadshavare.
Kommunikation & Service: Du är skolans första kontakt för intresserade familjer via mail, telefon och besök. Du arbetar även uppsökande mot familjer som står i kö för att proaktivt fylla platserna.
Marknadsföring & Event: Du planerar och genomför Öppet hus, informationsmöten och privata visningar. I rollen ingår även att bidra till skolans synlighet genom enklare innehållsarbete för sociala medier.
Samarbete: Du arbetar nära rektor och övrig administration för att säkerställa en smidig skolstart för varje elev.
För att ansöka vill vi att du har Erfarenhet av service, administration eller försäljning, gärna från en skolmiljö eller annan verksamhet med mycket kundkontakt.
Någon form av eftergymnasial utbildning inom administration, kommunikation, marknadsföring eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
God datorvana och goda kunskaper i MS Office samt lätt för att lära dig nya administrativa system (meriterande om du kan SchoolSoft eller liknande).
Mycket goda kunskaper i både svenska och engelska i tal och skrift. Ett tredje språk är meriterande.
För att lyckas i rollen vet vi att du är En strukturerad och självgående person med förmåga att skapa tydlighet i administrativa processer och hantera många kontaktytor samtidigt.
Vänlig, serviceinriktad och empatisk och har lätt för att bygga goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. Du förstår vikten av ett professionellt bemötande i alla lägen. Publiceringsdatum2025-12-12Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidare. Provanställning tillämpas.
Tjänstgöringsgrad: 50%.
Tillträde: Januari 2026 eller enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdatum: 28 december 2026. Rekryteringen sker löpande; det kan innebära att processen avslutas innan sista ansökningsdatum.
Vi strävar efter att erbjuda en fördomsfri och inkluderande rekryteringsprocess. Vi ser fram emot att ta del av din ansökan, där vi efterfrågar ditt CV men du behöver inte skicka med något personligt brev. För att få veta lite mer om dig vill vi istället att du besvarar ett antal frågor som du hittar om du klickar vidare till ansökan. Om du går vidare efter ansökan kan du komma att få en länk till ett arbetspsykologiskt test. Testerna vi använder tar utgångspunkt i aktuell forskning och fungerar som ett stöd i bedömningen.
Våra rekryteringsprocesser består av flera steg, och ofta mer än en intervju. Vi tycker att det är ytterst viktigt att vi ger oss själva den tid som krävs för att få en god bild av varandra - du ska ju välja oss och vi ska välja dig! Emellanåt är det många som söker till en tjänst och då kan processen dra ut något på tiden av den anledningen. Du kan dock vara säker på att vi gör allt vi kan för att hålla dig uppdaterad och återkoppla längs vägen. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Watma Education AB
(org.nr 559197-0396), http://www.watma.se Arbetsplats
Watma Education Kontakt
Emil Murad emil.murad@watma.se Jobbnummer
9642863