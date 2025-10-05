administrtör
2025-10-05
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
Visa alla jobb hos Smart Transport i Stockholm AB i Järfälla
Din roll
Du ska på ett systematiskt sätt stödja verksamheten i arbetet för att informationen hanteras korrekt ur ett informationssäkerhetsperspektiv. Arbetet leds av informationssäkerhetsansvarig och består i stor utsträckning av att stötta verksamheten i att klassificera information, genomföra riskanalyser, kommunicera övergripande krav, hålla workshops, kontrollera och följa upp samt genomföra utbildningar inom transportbranch. Du kommer att ha många kontaktytor och samarbeten och teckna avtal med flera andra transport företag.
Vi söker en person som kan hjälpa oss att hitta och hålla kontakt med olika verkstäder som kan utföra arbeten till ett bra pris, samt att hitta och förhandla fram förmånliga avtal med olika biltvättar.
Personen vi söker ska även kunna sköta det administrativa arbetet, såsom att hantera fakturor och upprätta avtal. I rollen ingår också att skriva och teckna avtal med samarbetspartners, exempelvis för skolsjutsar eller paketleveranser mellan olika kommuner.
Vi söker alltså någon som kan ta fram och skriva avtal, inte utföra tjänsterna i sig.
Din profil
Vi söker dig som har:
• Relevant högskoleutbildning alternativt motsvarande kompetens från arbetslivet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• Erfarenhet av att stötta verksamheten med informationssäkerhet.
Innan ett beslut om anställning fattas kan en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) komma att genomföras. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll.
Anställningsform: Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-04
mail
E-post: smarttransport.sthlm@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Smart Transport i Stockholm AB
(org.nr 559455-7125)
Vasavägen 93 (visa karta
)
177 32 JÄRFÄLLA Kontakt
sumayyah gull khalil smarttransport.sthlm@gmail.com 0736311972 Jobbnummer
