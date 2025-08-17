Administratörer till Regionkontoret Stockholm
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Vill du veta mer? Hör vad våra medarbetare tycker om att arbeta inom Kriminalvården: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/Publiceringsdatum2025-08-17Arbetsuppgifter
Som administratör på Regionkontoret i Stockholm kommer du att stödja såväl regionchef som övrig regionalt placerad personal i administrativa ärenden. Du kommer tillsammans med övriga arbetsgruppen arbeta administrativt med allt från att bevaka regional mailbrevlåda och telefon till att upprätta kallelser och dagordningar. I rollen ingår också att bereda ärenden inför och föra protokoll vid regionala möten, diarieföring och att hantera inköp. Som administratör ansvarar du också för bl.a. fotografering av medarbetare samt planering av möten och regional årskalender. Kvalifikationer
Som administratör på Regionkontoret i Stockholm kommer du vara en del av en liten arbetsgrupp med många kontaktytor. Därför söker vi dig som trivs med och har en fallenhet för att samarbeta och kommunicera tydligt. Eftersom rollen också innebär självständigt arbete värderar vi även att du är självgående och kvalitetsmedveten. Vi ser också att du som blir vår nya kollega är strukturerad och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter eftersom förutsättningar och arbetsuppgifter ibland förändras snabbt i vår verksamhet. Kvalifikationer
• Gymnasieutbildning
• Erfarenhet av administrativt arbete på myndighet
• Erfarenhet av att arbeta inom Kriminalvården
• Mycket goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift
• Goda datakunskaper
Vi ser det som meriterande om du har
• Erfarenhet av att ha arbetat på kansli eller med annan likvärdig administration inom kriminalvården
• Erfarenhet av arbete med diarieföring
• Erfarenhet av att ha arbetat med beredningsärenden
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Individuell lön. Så ansöker du
