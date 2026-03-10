Administratörer till kund i centrala Örnsköldsvik
Konsultia AB / Administratörsjobb / Örnsköldsvik Visa alla administratörsjobb i Örnsköldsvik
2026-03-10
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Konsultia AB i Örnsköldsvik
, Nordmaling
, Kramfors
, Sollefteå
, Härnösand
eller i hela Sverige
Om kundföretaget
Vi söker nu flera administratörer med olika inriktningar till vår kund i centrala Örnsköldsvik.Publiceringsdatum2026-03-10Arbetsuppgifter
Då vi söker flera administratörer så varierar arbetsuppgifterna beroende på vilket uppdrag som kan vara aktuellt för dig. Arbetsuppgifterna består generellt av att ge stöd till verksamheten genom att hantera löpande administration, samordna information och säkerställa att interna processer följs och fungerar effektivt. Det är en central roll där du har mycket interna och externa kontakter och stöttar dina kollegor i det vardagliga arbetet.Profil
Vi söker dig som tidigare har arbetat inom administration på något sätt. Som person är du positiv, noggrann, strukturerad och levererar en hög grad av servicekänsla. Vidare är du flexibel i ditt arbetssätt och har förmåga att prioritera och hantera flera arbetsuppgifter samtidigt. Du är van att hantera Outlook, Excel och Word, och har förmåga att snabbt lära dig nya system. Har du erfarenhet av att arbeta i SAP är det meriterande, men inte ett krav!
För att vara aktuell för dessa tjänster behöver du kunna flytande svenska och ha goda kunskaper i engelska, både muntligt och skriftligt.
Övrig information
Du blir anställd av Konsultia och tillbringar dina arbetsdagar hos vår kund som är belägen centralt i Örnsköldsvik. Urval sker löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Eftersom kunden arbetar med försvarssekretess, vilket innebär både legala krav samt speciella krav från deras kunder, så måste alla som arbetar på företaget genomgå säkerhetskontroll och drogtest inför anställning.
Tjänsterna är på heltid och arbetstiderna förlagd dagtid med möjlighet till flex. Uppdragsstart så snart som möjligt enligt överenskommelse!Om företaget
FÖR SVENSK INDUSTRI FRAMÅT
Konsultia är specialiserade på industribemanning och arbetar med många starka och välkända uppdragsgivare. Vi har kollektivavtal med marknadsmässig lön, reglerad semester, rätt till sjuklön, pension och försäkringar. Vi erbjuder också friskvårdsbidrag och tillgång till företagshälsovård. Merparten av våra konsulter är tillsvidareanställda och arbetar på långa uppdrag.
Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med kvalitets- miljö- och arbetsmiljöcertifieringar enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
Vi finns från Gällivare i norr till Helsingborg i söder och huvudkontoret är placerat i Umeå. Fler är på gång! Läs gärna mer om oss på www.konsultia.se Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "3502". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Konsultia AB
(org.nr 556938-0883), http://www.konsultia.se/ Arbetsplats
Konsultia Kontakt
Lisa Nordqvist lisa@konsultia.se 070-5172664 Jobbnummer
9788060