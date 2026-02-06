Administratörer till energibolag i Solna
Är du en noggrann administratör som trivs med ansvar, struktur och många kontaktytor? Nu söker vi en administratörer som vill arbeta med markavtal, samordning och processutveckling i en verksamhetsnära roll.
Dina arbetsuppgifter
• Hantera avtal med markägare
• Hantera utbetalningar till markägare
• Ansvara för registrering hos Lantmäteriet samt arkivering i system och projekt
• Sköta kommunikation med markägare, ledningsägare, myndigheter och andra parter kopplat till hantering av markavtal
• Samarbeta med interna och externa resurser såsom projektledare, anslutningsingenjörer, beredare, tillståndsavdelningen samt andra relevanta projektmedlemmar och externa kontakter
VI SÖKER DIG SOM
• Erfarenhet av att skriva mötesprotokoll och andra administrativa arbetsuppgifter
• Har mycket goda kunskaper inom svenska och engelska i tal och skrift
• God kommunikationsförmåga i tal och skrift
• God systemvana och datorvana
• Erfarenhet av att arbeta i system såsom SOS, SharePoint, Microsoft 365 samt kunskap om GDPR
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
• Erfarenhet av entreprenad- eller byggavtal
• Erfarenhet av tillståndsprocesser, t.ex. kännedom om värderingsprotokoll, markupplåtelseavtal (MUA), servitut m.m.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Självständig, initiativtagande och nyfiken
• Orädd för att ta telefonkontakt
• Mycket noggrann och detaljorienterad
Vår klient är ett välrenommerat företag som värdesätter innovation och medarbetarutveckling. De erbjuder en stimulerande arbetsplats med fokus på samarbete och nya utmaningar.
Heltid
