Administratörer till energibolag i Solna

Academic Work Sweden AB / Administratörsjobb / Stockholm
2026-02-06


Är du en noggrann administratör som trivs med ansvar, struktur och många kontaktytor? Nu söker vi en administratörer som vill arbeta med markavtal, samordning och processutveckling i en verksamhetsnära roll.

2026-02-06

Dina arbetsuppgifter
• Hantera avtal med markägare
• Hantera utbetalningar till markägare
• Ansvara för registrering hos Lantmäteriet samt arkivering i system och projekt
• Sköta kommunikation med markägare, ledningsägare, myndigheter och andra parter kopplat till hantering av markavtal
• Samarbeta med interna och externa resurser såsom projektledare, anslutningsingenjörer, beredare, tillståndsavdelningen samt andra relevanta projektmedlemmar och externa kontakter

• Erfarenhet av att skriva mötesprotokoll och andra administrativa arbetsuppgifter
• Har mycket goda kunskaper inom svenska och engelska i tal och skrift
• God kommunikationsförmåga i tal och skrift
• God systemvana och datorvana
• Erfarenhet av att arbeta i system såsom SOS, SharePoint, Microsoft 365 samt kunskap om GDPR

Det är meriterande om du har

• Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
• Erfarenhet av entreprenad- eller byggavtal
• Erfarenhet av tillståndsprocesser, t.ex. kännedom om värderingsprotokoll, markupplåtelseavtal (MUA), servitut m.m.

För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:

• Självständig, initiativtagande och nyfiken
• Orädd för att ta telefonkontakt
• Mycket noggrann och detaljorienterad

Vår rekryteringsprocess

Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.

Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.

Vår klient är ett välrenommerat företag som värdesätter innovation och medarbetarutveckling. De erbjuder en stimulerande arbetsplats med fokus på samarbete och nya utmaningar.

Heltid

Enligt avtal

Sista dag att ansöka är 2026-03-06
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15117278".

Detta är ett heltidsjobb.

Academic Work Sweden AB (org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se

Academic Work

9726643

