Administratörer med inriktning central schemaplanering Hisingen
2025-11-07
Dina arbetsuppgifter
Vi på enheten för schemaplanering Hisingen söker 3 administratörer.
På Enheten för schemaplanering Hisingen arbetar 8 planerare med schemaplanering och effektiv resursanvändning inom avdelning bostad med särskild service. Vi håller till i lokaler vid Selma Lagerlöfs Center.
Dina viktigaste arbetsuppgifter kommer att vara att färdigställa scheman utifrån schemaläggningsprocessen där verksamhetens bemanningskrav skall uppfyllas. Utgångspunkten i arbetet är säkerställande av följsamhet gentemot gällande lagar och avtal samt bibehållande av personalens inflytande i dialog med enhetschefen för respektive boendeverksamhet.
Dina arbetsuppgifter kommer också att bestå av att planera, följa upp och kontinuerligt arbeta med att förbättra arbetssätt och utveckla organisationen för att hålla hög kvalitet i schemaläggningsarbetet samt att skapa en kontinuerlig form för dialog med dem vi är till för genom systematiska överrapporteringar enligt schemaläggningsprocessen. Vår förvaltning är på en utvecklingsresa och dina arbetsuppgifter kan komma av förändras i takt med denna resa mot en effektivare organisation för att möta välfärdens utmaningar.
Vi har en trivsam fysisk arbetsmiljö och inom enheten har vi ett gott arbetsklimat med en god samverkan internt i förvaltningen samt med kollegor i förvaltningen.Kvalifikationer
Det är ett krav att du har slutförd gymnasial utbildning, samt meriterande om du har eftergymnasial utbildning med administrativ inriktning.
Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift är ett krav, du behöver ha godkänt i svenska 1 eller svenska som andra språk 1. Du som inte uppfyller kvalifikationskraven i svenska 1 eller svenska som andra språk 1 kan komma att erbjudas att göra ett språktest genom testanvändaren Educateit.
Det är ett krav att du har god datorkunskap och att du har dokumenterad erfarenhet av administrativt arbete rörande schemaläggning. Om ditt tidigare arbete rörande schemaläggning dessutom varit för dygnet-runt- verksamheter är det
meriterande.
Det är ett krav att du har erfarenhet av att arbeta i Time Care Planering. Det är meriterande om du har kunskap om lagar och avtal som rör schemaläggning, samt om du har erfarenhet av direktarbete med brukare inom funktionshinderområdet.
Låter detta intressant? Välkommen med din ansökan!Övrig information
Urval och intervjuer påbörjas under ansökningstiden.
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att
skicka ett personligt brev.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp
Vi är alla olika. Vi är alla också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra. Genom att sprida kunskap och samarbeta inom Göteborgs Stad och med andra aktörer ökar vi förståelsen för individers behov och utformar insatser som gör verklig skillnad.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, sysselsättning, boendestöd, personlig assistans, barn- och korttidsboenden, avlastning samt stöd och ledsagning.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Du är Göteborg. Ersättning
Månadslön
