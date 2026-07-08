Administratörer - Arvidsjaur
Fortifikationsverket / Datajobb / Arvidsjaur Visa alla datajobb i Arvidsjaur
2026-07-08
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Fortifikationsverket söker administratörer till sitt servicecenter i Arvidsjaur. Tjänsten passar dig som har erfarenhet av administration, trivs med service och är strukturerad. Arbetsuppgifterna består av administration och telefontjänster med många kontaktytor.
Vi är en av Sveriges största fastighetsägare och experter inom fortifikation, det vill säga skydds- och anläggningsteknik. Vi äger, utvecklar och förvaltar försvarsfastigheter. Hos oss bidrar du till något av det viktigaste vi har – ett tryggt och fritt Sverige.
Serviceinriktat arbete i Fortifikationsverkets verksamhet
Servicecenter ansvarar för all telefoni och bemannar Fortifikationsverkets telefonväxel och kommunikationscentral under dagtid. Vi tar emot felanmälningar på alla våra fastigheter och vi är ett stöd i olika administrativa arbetsuppgifter för hela myndigheten. Arbetsgruppen består idag av 15 administratörer, en verksamhetssamordnare och chef som tillsammans driver verksamheten. Hos oss finns en god teamkänsla där vi stöttar varandra för bästa resultat. Vi samarbetar mycket och har en coachande arbetsmiljö samtidigt som det också ingår självständigt arbete med eget ansvar inom ett eller flera områden.
Din vardag som administratör
Som administratör arbetar du främst med telefontjänster och administrativa uppgifter. Du tar emot interna och externa samtal via telefonväxeln samt hanterar felanmälningar av Fortifikationsverkets fastigheter. Du använder även det digitala radiosystemet Rakel och stöttar organisationen med övriga administrativa uppgifter. Eftersom Fortifikationsverket har verksamhet i hela Sverige kan tjänsteresor förekomma.Publiceringsdatum2026-07-08Kvalifikationer
Vi söker dig som har
Slutförd gymnasieutbildning
Erfarenhet av administrativt arbete.
Mycket goda kunskaper i administrativa IT-stödsystem
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Goda kunskaper i engelska.
Körkort B
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av kundkontakt och kundbemötande inom kundmottagning/kundservice.
Erfarenhet från serviceyrken inom exempelvis handel, vård och omsorg, reception eller andra serviceinriktade branscher.
Erfarenhet av att hantera fler ärenden samtidigt i en administrativ miljö.
Dina personliga egenskaper är mycket viktiga för oss. Vi söker dig som är serviceinriktad och trivs med att hjälpa andra genom ett professionellt och vänligt bemötande. Du är lösningsorienterad, har förmåga att arbeta strukturerat och kan hantera flera uppgifter samtidigt utan att tappa fokus. Du samarbetar väl med andra, bidrar till ett gott arbetsklimat och är stabil även i situationer med högt tempo.
Om anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning och kan komma att inledas med provanställning. Som tillsvidareanställd kommer du att krigsplaceras. Placeringsort är Arvidsjaur. En anställning hos oss kräver svenskt medborgarskap och innebär placering i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan anställning i enlighet med 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Vi välkomnar sökanden med olika bakgrund och erfarenheter.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV senast den 9 augusti 2026. Vi har valt att inte efterfråga personligt brev då vi istället använder CV och urvalsfrågor som ligger till grund för det första urvalet vi gör. Vi kan komma att använda tester i rekryteringsprocessen. Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. Din ansökan är en allmän handling och är som sådan offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddade personuppgifter: kontakta aktuell rekryteringsspecialist så får du hjälp med att skicka in din ansökan.https://www.fortifikationsverket.se/jobba-hos-oss/darfor-ska-du-valja-oss
Frågor kring tjänsten
Välkommen att kontakta rekryterande chef Maria Larsson 010-44 44 454 eller rekryteringskonsult Rania Svensk 010-44 45 054. Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter: Eric Bergman, Ledarna, Tommy Eriksson, SEKO, Karin Alm, SACO, de nås via vår växel, tfn 010-44 44 000. Under vecka 29–30 har vi begränsad möjlighet att svara på frågor med anledning av semester. Har du en brådskande fråga är du välkommen att kontakta Fortifikationsverkets växel, som hjälper dig vidare till rätt person. tfn 010-44 44 000. Då annonseringen sker under rådande semestertider vill vi informera om att urvalsarbetet kommer att påbörjas först efter att ansökningstiden har löpt ut den 9 augusti. Vi tackar för ert tålamod för att urvalsarbetet kan ta längre tid än vanligt och ser fram emot att ta del av era ansökningar.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fortifikationsverket
(org.nr 202100-4607), https://www.fortifikationsverket.se/
933 32 ARVIDSJAUR Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Fortifikationsverket Jobbnummer
9996084