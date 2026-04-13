Administratör Visum och Arbetstillstånd | Siemens Energy
Manpower AB / Administratörsjobb / Norrköping Visa alla administratörsjobb i Norrköping
2026-04-13
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Manpower AB i Norrköping
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige
Är du en strukturerad och lösningsorienterad administratör? Vi på Manpower söker nu en Administratör inom Visum och Arbetstillstånd till ett konsultuppdrag hos Siemens Energy i Finspång. I rollen får du en central och viktig funktion där du stöttar verksamheten genom att säkerställa att visum- och arbetstillståndsprocesser hanteras korrekt, effektivt och i tid. Vill du utvecklas i en internationell miljö hos Siemens Energy via Manpower? Varmt välkommen med din ansökan!
Ort: Finspång
Start: 4 maj 2026
Uppdragslängd: Konsultuppdrag till och med 3 november 2026 med god chans till förlängning
Övrig information: Heltid, kontorstider, arbete utförs på plats
Om jobbet som Administratör Visum och Arbetstillstånd
Som Administratör inom Visum och Arbetstillstånd hos oss på Manpower, ute hos vår kund Siemens Energy i Finspång, får du en ansvarsfull och administrativ roll med många kontaktytor. Du fungerar som en viktig partner till verksamheten och stöttar främst Siemens Energys Field Service Engineers genom hela processen kring visum och arbetstillstånd vid internationella uppdrag.
Du agerar lokal expert inom immigrationsregler för aktuella värdländer och ansvarar för att visum- och arbetstillståndsärenden hanteras korrekt, konsekvent och i rätt tid. Rollen kräver struktur, god samarbetsförmåga och förmåga att hantera flera parallella ärenden samtidigt. Du ingår i ett team om cirka 34 medarbetare som tillsammans arbetar med planering, tidscheman, visum, skattefrågor, fakturering och övriga administrativa uppgifter kopplade till internationella uppdrag.
Exempel på förekommande arbetsuppgifter:
Ansvara för administration av visum- och arbetstillståndsprocesser för resande personal
Säkerställa efterlevnad av immigrations- och arbetsregler i aktuella värdländer
Koordinera och följa upp lokala aktiviteter kopplade till visum och arbetstillstånd
Vara kontaktperson gentemot interna verksamheter och externa parter
Säkerställa att visum och arbetstillstånd erhålls i tid enligt projektens tidsplaner
Kommunicera avvikelser eller risker till berörda affärsenheter
Dokumentera och strukturera processer så att arbetet kan tas över vid frånvaro
Bidra till ett effektivt och välfungerande administrativt flöde i teamet
Den vi söker
Vi söker dig som har erfarenhet av kvalificerad administration och som trivs i en roll där du hanterar flera komplexa ärenden parallellt. Du är strukturerad, lösningsorienterad och har lätt för att samarbeta med olika funktioner i en organisation. För att lyckas i uppdraget behöver du vara noggrann, kommunikativ och trygg i att ta eget ansvar.
Vi ser att du har:
Erfarenhet av administrativt arbete
Erfarenhet av att hantera flera olika och komplexa arbetsuppgifter samtidigt
God problemlösningsförmåga
Förmåga att arbeta självständigt och strukturerat
God kommunikativ förmåga på svenska och engelska i en professionell miljö
Meriterande:
Erfarenhet av arbete med visum- och arbetstillståndsprocesser
Erfarenhet från internationell eller global organisation
Erfarenhet av arbete i administrativa stödfunktioner kopplade till resande personal
Om Manpower
Manpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna.
Hur du ansöker
För att söka tjänsten klickar du på "Ansök nu" och skapar ett konto hos Manpower. Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post. Urval sker löpande - vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-04-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Manpower AB
(org.nr 556348-1588)
Drottninggatan 24 (visa karta
)
602 24 NORRKÖPING Arbetsplats
Manpower Kontakt
Contact
Agnes Halvardson agnes.halvardson@manpower.se Jobbnummer
9850702