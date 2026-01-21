Administratör, visstid
Ekobrottsmyndigheten / Administratörsjobb / Sundsvall Visa alla administratörsjobb i Sundsvall
2026-01-21
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ekobrottsmyndigheten i Sundsvall
, Umeå
, Uppsala
, Stockholm
, Örebro
eller i hela Sverige
Ekobrottsmyndigheten förebygger, upptäcker, avbryter, utreder och lagför ekonomiska brott. Våra 800 medarbetare har olika kompetenser och yrkesroller, såsom åklagare, poliser, ekobrottsutredare, administratörer och andra specialister, som alla arbetar tillsammans mot ekobrott. Det är vår unika styrka.
Vill du bli en av oss och delta i bekämpningen av den ekonomiska brottsligheten? Vi söker nu dig som under 12 månader vill arbeta som administratör på Ekobrottsmyndighetens nationella mängdbrottsenhet i Sundsvall. Hos oss får du möjlighet att tillsammans med engagerade och kvalificerade kollegor vara med och bidra till att förebygga och bekämpa ekonomisk brottslighet samtidigt som du får goda möjligheter till egen utveckling.
Arbetsplats Den nationella mängdbrottsenheten är placerad i Sundsvall och tillhör organisatoriskt ekobrottskammaren i Umeå. Enheten ansvarar för att registrera, bedöma och fördela inkomna anmälningar samt att handlägga mängdärenden. Vid mängdbrottsenheten arbetar administratörer och åklagare. Administratörerna är placerade i Sundsvall och åklagarna vid någon av myndighetens ekobrottskammare. Utredningsresurser för mängdärenden tillhandahålls av myndighetens ekobrottskammare. Vid enheten arbetar även medarbetare som är knutna till ekobrottskammarens utrednings- och lagföringsverksamheten
Arbetsuppgifter Du arbetar självständigt men också i team tillsammans med såväl andra administratörer som åklagarna på enheten. Din huvuduppgift är att ge stöd och service till ekobrottskamrarna och mängdbrottsfunktionen i deras verksamhet. I arbetsuppgifterna ingår bl.a.:
Att vara ett administrativt stöd till framför allt åklagare, under ett ärendes gång. Det innebär allt från att göra slagningar i register, registrera nya ärenden och t.ex. inhämta utdrag och annat material.
Att arbeta i myndighetens diariesystem och andra IT-stöd, varför du bör känna dig bekväm i att hantera flera olika interna program. Även generella kontorsuppgifter så som e-post och posthantering hör till vardagen.
Att vara kontakten utåt i många sammanhang och alltid ge en god service till allmänheten, myndigheter och andra inom rättsväsendet, främst via telefon och e-post.
Du kommer ingå i ett team av administratörer som arbetar nära tillsammans med gemensamt ansvar för arbetsuppgifter och som vid behov stöttar varandra.
Krav Vi söker dig som har:
Fullgjord gymnasieutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant
Minst två års erfarenhet under de senaste fem åren av arbete med administrativa uppgifter eller erfarenhet som Ekobrottsmyndigheten bedömer som relevant
Goda datorkunskaper och är en van användare av Microsoft Office-paketet
Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
Det är meriterande om du utöver ovan även har:
Erfarenhet av arbete som administratör inom rättsväsendet eller annan relevant verksamhet, t ex advokatbyrå
Erfarenhet av att arbeta med IT-programmen Cåbra eller DurTvå
Eftergymnasiala studier från högskola eller universitet inom relevant område t.ex. administration, IT, ekonomi eller juridik t.ex. paralegal utbildning
Personliga egenskaper
När vi anställer lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper och förmågor. Vi söker dig som är en lagspelare som tar ansvar för helheten och verksamhetens bästa. Då arbetet präglas av många kontakter med olika yrkesroller både internt och externt krävs det att du är serviceinriktad och har ett positivt och öppet förhållningssätt gentemot din omgivning. Du är ansvarstagande och arbetar strukturerat, noggrant och effektivt. Arbetsuppgifterna ställer krav på att du är en trygg och stabil person och har en mycket god samarbetsförmåga.
För att lyckas i din roll på Ekobrottsmyndigheten så vill och kan du arbeta i enlighet med myndighetens medarbetarpolicy, EBM-modellen .
Kontaktpersoner Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta enhetschef Johan Bäckström, tfn.010-562 90 66.
Fackliga företrädare för Saco-S är Henrik Lundin, tfn 010-562 91 72, för ST Karin Hallström Norberg, 010-562 91 71 och för Polisförbundet Sofia Ask, tfn 010-563 87 10.
Information om anställningen Anställningsform: Särskild visstidsanställning om 12 månader
Arbetsort: Sundsvall
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Lön: Individuell lönesättning tillämpas
På Ekobrottsmyndigheten jobbar vi med att utveckla våra medarbetares kompetens och erbjuder därför ett varierat utbildningsprogram. Det finns goda förutsättningar för kompetensutveckling, friskvård samt en bra balans mellan arbete och privatliv.
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas.
Ansök Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 11 februari 2026. I ditt CV och personliga brev vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter.
Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via brev till adressen Ekobrottsmyndigheten, Box 6001, 102 31 Stockholm.
Är du redan registrerad som användare i Easycruit kan du logga in här för att söka tjänsten.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning tillämpas Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ekobrottsmyndigheten
(org.nr 202100-4979), http://www.ekobrottsmyndigheten.se Jobbnummer
9695841